Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі

Петиція Кондратюка

ДТП з Собчак

Камінг-аути зірок

Заява Притули

Книга Брітні

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Продюсер Вадим Лисиця запропонував дозволити виступати російським зіркам в Україні, але з однією умовою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
12 жовтня, 10:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий український продюсер прокоментував петицію Ігоря Кондратюка про заборону в Україні концертів російських виконавців
Вадим Лисиця прокоментував петицію Ігоря Кондратюка
Вадим Лисиця прокоментував петицію Ігоря Кондратюка / Фото: Facebook

Вадим Лисиця запропонував варіант, на яких умовах російські зірки могли б давати концерти в Україні.

У мене своя позиція з цього приводу, вона полягає в тому, що, звичайно, якось регулювати виступу російських артистів в Україні потрібно, і не забороняти, але зробити якісь такі умови, щоб вони, наприклад, виступаючи в Харкові, або в Києві, або в Запоріжжі, повинні були відраховувати якусь суму на українську армію, – сказав український продюсер в ефірі "Україна 24".

Вадим Лисиця
Вадим Лисиця / Фото: Instagram

Реклама

Вадим Лисиця вважає, що не всі російські артисти погодилися б їздити сюди і платити гроші українській армії.

Що стосується українських артистів, які їздять в Росію, він назвав ситуацію складною. Але зазначив, зараз не так багато таких зірок, у яких є концерти в Росії.

І все ж, якщо вони таки їздять, то потрібно теж зробити якийсь податок, який чітко розумітиме артист, що якщо він поїхав в РФ і заробив там тисячу доларів то, наприклад, 300-500 доларів він віддає української армії. Це нормально, – додав Вадим Лисиця.

Нагадаємо, петиція Ігоря Кондратюка про заборону концертів артистів з РФ набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер ініціативу продюсера повинен розглянути президент Володимир Зеленський.

Читайте також:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Перше інтерв'ю Ані Лорак після 7 років мовчання
Що сказала співачка?
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти