Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі

Петиція Кондратюка

ДТП з Собчак

Камінг-аути зірок

Заява Притули

Книга Брітні

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дружина Павліка розчулила Мережу фото, на яких синові 8 днів: Яке миле янголятко

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
12 жовтня, 13:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Влітку Віктор Павлік в четвертий раз став батьком. 28-річна дружина артиста народила йому сина, якого назвали Михайлом
Дружина Віктора Павліка показала знімки з першої фотосесії сина
Дружина Віктора Павліка показала знімки з першої фотосесії сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова і Віктор Павлик більше не приховують обличчя сина і з задоволенням діляться новими фото спадкоємця. Батьки навіть встигли завести малюку сторінку в Instagram. Тепер же молода мама вирішила показати передплатникам знімки з першої фотосесії Михайла.

Я ж вам не показувала фотографії Мишка Newborn. Тут йому 8 днів, – підписала знімки Катерина Репяхова.

Катерина Репяхова показала фото, на яких синові співака 8 днів
Катерина Репяхова показала фото, на яких синові співака 8 днів / Фото: instagram.com/repyahovakate

Реклама

Дружина Павліка показала фото, на яких синові співака 8 днів
Дружина Павліка показала фото, на яких синові співака 8 днів / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова показала знімки з першої фотосесії сина
Катерина Репяхова показала знімки з першої фотосесії сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Підписники в захваті від зворушливих знімків маленького Михайлика.

Реклама
  • "Такі казкові і милі фоточки"
  • "Дуже змінився, але який же милий"
  • "Яке миле янголятко"

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Раніше в інтерв'ю Віктор Павлик зізнавався, його молодший син більше схожий на тата, ніж на маму.

Більше за характером буде на мене схожий, видно, що він такий живий, як я. Я був таким в дитинстві дуже поворотким ... а візуально схожий на мене дуже сильно, додав Віктор Павлік.

Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

Реклама

Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік
Катерина Репяхова та Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Стосунки пари почалися в 2015 році. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Віктором Павліком:

Читайте також:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Перше інтерв'ю Ані Лорак після 7 років мовчання
Що сказала співачка?
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти