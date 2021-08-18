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Алекс Родрігес вперше висловився про розрив з Дженніфер Лопес: Я багато чого навчився

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
18 серпня, 17:36
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Минулої весни американська співачка Дженніфер Лопес розірвала стосунки з бейсболістом Алексом Родрігесом. У пари був роман протягом чотирьох років і вони планували весілля
Алекс Родрігес прокоментував розставання з Дженніфер Лопес
Алекс Родрігес прокоментував розставання з Дженніфер Лопес

Попри те, що через пару місяців після розставання Дженніфер Лопес відновила стосунки зі своїм колишнім, Беном Аффлеком, Алекс Родрігес не тримає на неї зла. Хоча спортсмену непросто було прийняти розрив, він тепло відгукнувся про свою колишню кохану.

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У бесіді з Entertainment Tonight (ET) Алекс Родрігес сказав, що зараз він зосереджений на всіх позитивних моментах у своєму житті.

У мене було п'ять років неймовірного життя з партнеркою, а також з моїми дочками, ми багато чому навчилися. І тепер у нас є можливість скористатися цим, рухатися вперед і сказати: "Знаєте що? Ми так вдячні за останні п'ять років, як нам зробити наступні п'ять років краще з урахуванням засвоєних уроків?", – поділився Алекс.

За словами Алекса, зараз його життя прекрасне.

Я так вдячний за те, куди Бог... і світло привели мене, і я дійсно з нетерпінням чекаю майбутнього. В основному, щоб побачити, як мої дівчатка продовжують розвиватися, – додав Родрігес.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Фото: instagram.com/jlo

Відзначимо, що Алекс Родрігес сподівався возз'єднатися з Джей Ло після розставання. Спортсмен був здивований, коли дізнався, що вона повернулася до колишнього.

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Тим часом Дженніфер Лопес відписалась від свого колишнього нареченого в Instagram і видалила всі фото з ним.

Як Дженніфер Лопес застрахувалася від зрад – дізнайтеся в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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