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Британці Deep Purple засудили дії Росії та повернули Медведєву його автограф

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 15:38
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Легендарний колектив, який зазвичай залишається аполітичним, висловився на підтримку України
Британська група Deep Purple підтримала Україну
Британська група Deep Purple підтримала Україну / Фото: deep-purple.com

Культові Deep Purple підтримують Україну та український народ. На офіційному сайті групи опубліковано відповідне повідомлення.

Ми — аполітична група. Це музика. Але так було раніше. Ми засуджуємо військових Путіна за звірства над безневинними чоловіками, жінками та дітьми в Україні, – заявив бас-гітарист Deep Purple Роджер Гловер.

Клавішник гурту – Дон Ейрі – звернувся особисто до Дмитра Медведєва, який є великим шанувальником групи – він повернув політику його ж автограф, отриманий у 2011 році (тоді Медведєв, будучи президентом Росії, запросив Deep Purple, які виступали у Москві, на вечерю до своєї резиденції).

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Якщо наша заява означатиме, що ми ніколи більше не побачимо наших російських друзів, то це велика жертва, але це нічого порівняно з тим, щоб більше ніколи не бачити наших українських друзів, яких вбивають, щоб задовольнити психопатичні амбіції російського лідера, – заявив також вокаліст гурту Йєн Ділан.

Deep Purple – британський рок-гурт, який був заснований в 1968 році в Хартфорді, Англія. Колектив вважається одним із найвпливовіших у хард-році 1970-х років.

Раніше повідомлялося, що брат королеви Єлизавети II підтримав Україну, повернувши РФ подарований Кремлем орден Дружби

Також нагадаємо, що багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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