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Брат королеви Єлизавети II підтримав Україну, повернувши РФ подарований Кремлем Орден Дружби

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 березня, 14:10
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Королівська родина Великої Британії продовжує активно підтримувати Україну. Тепер стало відомо, що принц Майкл Кентський повернув нагороду, отриману колись від РФ
Принц Майкл Кентський став на бік України
Принц Майкл Кентський став на бік України / Фото: Getty Images

Йде десятий день вторгнення Росії в Україну. Сили ЗСУ та тероборони, а також прості українці по всіх напрямках, і кожен на своєму місці, продовжують боротися з російським окупантом. Сили у цій боротьбі додає також приголомшлива підтримка всього світу.

Так, раніше ми писали, що герцоги Кембриджські герцоги Сасекські, принц Чарльз підтримували українців, а королева Єлизавета II зробила "щедру" пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій. Але також стало відомо, що ще один член БКС озвучив своє обурення через напад Росії на Україну. Як повідомляє Hello!, двоюрідний брат королеви Великобританії Єлизавети II – принц Майкл Кентський – повертає Орден Дружби Росії, який йому раніше вручав Кремль

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Принц Майкл Кентський
Принц Майкл Кентський / Фото: Getty Images

У повідомленні представника говорилося таке:

Я можу підтвердити, що Його Королівська Високість принц Майкл Кентський повертає свій російський орден Дружби. Подальших коментарів не буде.

Зазначимо, що князю Майклу цю нагороду вручав Дмитро Медведєв у 2009 році, вона вважається однією з найвищих нагород РФ.

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Також нагадаємо, що багато західних зірок вже й висловлювалися на підтримку України, і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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