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Дана Борисова заявила, що 7-річного сина Стаса П'єхи побили недарма: Він маленький шкідник

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
23 серпня, 14:59
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Телеведуча вирішила прокоментувати ситуацію, в якій син відомого співака отримав численні травми внаслідок нападу на нього сусідки
Дана Борисова висловилася про ситуацію з сином Стаса П'єхи
Дана Борисова висловилася про ситуацію з сином Стаса П'єхи / Фото: instagram.com/danaborisova_official, instagram.com/wolfieha

Вже більше місяця в Мережі активно обговорюється побиття семирічного сина Стаса П'єхи Петі. Поки більшість представників шоу-бізнесу і громадськість підтримують сім'ю, телеведуча Дана Борисова вирішили встати на сторону Ірини Безбородової - сусідки, яка побила сина співака.

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Дана вважає, що Петя отримав по заслугах . Про це вона сказала в програмі "Ти не повіриш"

Як його не вдарити. Хлопчик скажений. Він маленький шкідник. Ну, трошки отримав. Що в цьому такого. Стасу нічого дати своїй дитині. Він в своїх переживаннях, кризах, роздумах, – заявила Дана.

Дана Борисова
Дана Борисова / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведуча вважає, що у Стаса П'єхи немає часу займатися сином, він вирішує свої проблеми.

Важливий момент – у нього не в порядку з психікою. Стільки вживань. Він крапають у своїй наркологічної больничке. Я знаю, що у нього постійно зриви відбуваються, – сказала телеведуча про співака.

До слова, Дана Борисова не в перший раз негативно висловлюється про співака. Нещодавно телеведуча розповіла про наркозалежності Стаса П'єхи.

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Нагадаємо, раніше Ірина Безбородова сказала, що син Стаса П'єхи ніколи не відрізнявся зразковою поведінкою. Ексдружина співака не стала заперечувати, що поведінка хлопчика залишає бажати кращого, але це не привід піднімати руку на дитину.

Чому побили сина Стаса П'єхи:

Інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала Дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним із сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородова. Цей вчинок розлютив чоловіка Безбородова, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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