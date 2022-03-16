Режисер Тимур Бекмамбетов, який підтримав Україну, з дружиною покинули Росію – ЗМІ

Нагадаємо, після напади російських окупантів на Україну багато публічних людей РФ поїхали за кордон нібито у "відпустку". Потім з'явилася інформація, що зірок, що поїхали, можуть не пустити назад. Щоправда, навіть після цього список тих, хто виїхав, тільки зростає. І сьогодні стало відомо про те, що Тимур Бекмамбетов із дружиною покинули Росію.
Зазначимо, що раніше творець "Нічної варти", "Ялинок" в інтерв'ю для американського видання Deadline категорично засудив війну в Україні. Тепер же ряд Телеграм-каналів повідомляють, що Тимур Бекмамбетов із Наталією Фішман-Бекмамбетовою виїхали з Росії і зараз перебувають в Ізраїлі. За їхньою інформацією, Бекмамбетов готується до зйомок документального фільму, де проаналізує наслідки божевілля російської влади в Україні на цифровому світі.
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Стосовно їхнього виїзду був коментар прессекретаря дружини режисера (Наталія Фішман-Бекмамбетова — помічник президента Татарстану, член Громадської палати РФ) для "Татар-інформ":
Наталія Львівна з 20 лютого перебуває у плановій відпустці за станом здоров'я, яка була заздалегідь узгоджена ще на початку січня. Вона на лікуванні в Ізраїлі.
Пізніше сама Фішман-Бекмамбетова підтвердила, що у відпустці з 20 лютого.
Багато користувачів в Мережі хейтять пару за те, що вони поїхали з РФ, але в ТГ-каналі Героїня Татлера чутки про еміграцію коментують так:
Ця подружня пара може дозволити собі комфортний переїзд. Але не тому, що Наталія пилила бюджети, а тому, що Тимур — міжнародний режисер, у якого все окей не лише в Росії і не лише завдяки держдотаціям на кіно. Чому ті, хто сичить про від'їзд тих чи інших, не допускають, що нинішня ситуація стала вододілом для якихось людей? Вони, може, й раніше були не в захваті, але слідували теорії малих справ, облаштовуючи набережну в Казані, але тепер їм стало нестерпно.
Чи буде офіційний коментар від пари з приводу того – відпустка це чи еміграція – поки що невідомо.
Також ми нагадуємо, що в Росії залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.
- Актриса Чулпан Хаматова із колегами відкрито виступила проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.
- Oxxxymiron дав благодійний концерт та зібрав 30 тис. доларів для українських біженців.
- Співак Олексій Кортнєв засудив російську владу і згадав, коли вона ще всіх обдурила.
- Російський актор Олексій Панін засуджує дії Путіна та соромиться російського паспорта.
- Блогер Ніка Білоцерківська відкрито підтримала українців.
- Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.
- Блогер Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну .
Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!
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