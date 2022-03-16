Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Тіна на мітінгу

Стінг з нами

Все про Карася

Кумедний Гаррі

Скічко-краш

Коельйо-рашист
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Режисер Тимур Бекмамбетов, який підтримав Україну, з дружиною покинули Росію – ЗМІ

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 березня, 22:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ряді телеграм-каналів з'явилася інформація про те, що знаменитий кінорежисер Тимур Бекмамбетов із дружиною покинули Росію. Не пропустіть подробиці!
З'явилася інформація про переїзд пари
З'явилася інформація про переїзд пари / Фото: Інстаграм Наталі Фішман-Бекмамбетової

Нагадаємо, після напади російських окупантів на Україну багато публічних людей РФ поїхали за кордон нібито у "відпустку". Потім з'явилася інформація, що зірок, що поїхали, можуть не пустити назад. Щоправда, навіть після цього список тих, хто виїхав, тільки зростає. І сьогодні стало відомо про те, що Тимур Бекмамбетов із дружиною покинули Росію.

Зазначимо, що раніше творець "Нічної варти", "Ялинок" в інтерв'ю для американського видання Deadline категорично засудив війну в Україні. Тепер же ряд Телеграм-каналів повідомляють, що Тимур Бекмамбетов із Наталією Фішман-Бекмамбетовою виїхали з Росії і зараз перебувають в Ізраїлі. За їхньою інформацією, Бекмамбетов готується до зйомок документального фільму, де проаналізує наслідки божевілля російської влади в Україні на цифровому світі.

Реклама

Стосовно їхнього виїзду був коментар прессекретаря дружини режисера (Наталія Фішман-Бекмамбетова — помічник президента Татарстану, член Громадської палати РФ) для "Татар-інформ":

Наталія Львівна з 20 лютого перебуває у плановій відпустці за станом здоров'я, яка була заздалегідь узгоджена ще на початку січня. Вона на лікуванні в Ізраїлі.

Пізніше сама Фішман-Бекмамбетова підтвердила, що у відпустці з 20 лютого.

Реклама

Багато користувачів в Мережі хейтять пару за те, що вони поїхали з РФ, але в ТГ-каналі Героїня Татлера чутки про еміграцію коментують так:

Ця подружня пара може дозволити собі комфортний переїзд. Але не тому, що Наталія пилила бюджети, а тому, що Тимур — міжнародний режисер, у якого все окей не лише в Росії і не лише завдяки держдотаціям на кіно. Чому ті, хто сичить про від'їзд тих чи інших, не допускають, що нинішня ситуація стала вододілом для якихось людей? Вони, може, й раніше були не в захваті, але слідували теорії малих справ, облаштовуючи набережну в Казані, але тепер їм стало нестерпно.

Чи буде офіційний коментар від пари з приводу того – відпустка це чи еміграція – поки що невідомо.

Реклама

Також ми нагадуємо, що в Росії залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

Пам'ятайте, оперативна інформація – урятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Ігумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Вiйськовий капелан 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. До останнього подиху духовно підтримував наших захисників, надихав мужністю, давав віру і надію. У місті Волноваха на Донеччині був вбитий російськими загарбниками. За нами правда. З нами - Бог!

Герої не вмирають!
Історії звитяг
П'єр Афнер – активіст із французького курорту Біарриц, що на березі Біскайської затоки. Змінив замки на шикарній віллі дочки Путіна, чим завдав ворогові збитків у $3,7 млн ​​(вартість садиби). Встановив над будинком синьо-жовтий прапор і зараз займається передачею споруди для проживання там українських біженці
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти