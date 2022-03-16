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Перша справа про "фейки": блогеру Ніці Білоцерковській загрожує 10 років за підтримку України

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16 березня, 19:40
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Російська влада вже почала полювання на відьом – тих, хто не підтримує путінський режим. Зірка інстаграм Ніка Білоцерковська виступила проти війни в Україні
Проти Ніки Білоцерковської відкрили кримінальне провадження
Проти Ніки Білоцерковської відкрили кримінальне провадження / Фото: Інстаграм Ніки Білоцерківської

Йде 21-й день російського вторгнення в Україну. У РФ, де й раніше ніколи не було свободи слова, а зараз і зовсім цензура та безумство на законодавчому рівні, почали боротися з тими, хто говорить правду про війну в Україні. Першою жертвою путінського режиму стала відома блогерка Ніка Білоцерковська.

Нагадаємо, Ніка Білоцерковська, яку знають як Belonika у Мережі, народилася в Одесі, виросла у Пітері, а останні роки живе у Франції. Вона стала однією з тих, хто відкрито висловився про те, що Росія напала на Україну та стала на бік нашої країни.

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Ніка Білоцерківська заступилася за українців
Ніка Білоцерківська заступилася за українців / Фото: Інстаграм Ніки Білоцерківської

Сьогодні стало відомо про те, що щодо Ніки Білоцерковської, засновника видання "Собака ru", підприємця та відомого блогера, порушили справу. Їй може загрожувати до 10 років ув'язнення. Оскільки вона живе у Монако, її можуть залучити лише заочно.

На своїй сторінці в інстаграм Ніка вже розповіла новину.

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Українці продовжують дякувати блогеру за підтримку, у непростий момент також співачка Оля Полякова навіть сказала, що її захищатиме.

скріншот з інстаграм Ніки Білоцерківської

Ніка, до речі, нещодавно критикувала так званих "голубів миру".

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Ми впевнені, що правда та справедливість у підсумку переможе!

Також ми не втомлюємося говорити про тих, хто не підтримує путінські безчинства в Україні. Багато хто з артистів був змушений покинути країну.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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