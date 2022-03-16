Перша справа про "фейки": блогеру Ніці Білоцерковській загрожує 10 років за підтримку України

Йде 21-й день російського вторгнення в Україну. У РФ, де й раніше ніколи не було свободи слова, а зараз і зовсім цензура та безумство на законодавчому рівні, почали боротися з тими, хто говорить правду про війну в Україні. Першою жертвою путінського режиму стала відома блогерка Ніка Білоцерковська.
Нагадаємо, Ніка Білоцерковська, яку знають як Belonika у Мережі, народилася в Одесі, виросла у Пітері, а останні роки живе у Франції. Вона стала однією з тих, хто відкрито висловився про те, що Росія напала на Україну та стала на бік нашої країни.
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Сьогодні стало відомо про те, що щодо Ніки Білоцерковської, засновника видання "Собака ru", підприємця та відомого блогера, порушили справу. Їй може загрожувати до 10 років ув'язнення. Оскільки вона живе у Монако, її можуть залучити лише заочно.
На своїй сторінці в інстаграм Ніка вже розповіла новину.
Українці продовжують дякувати блогеру за підтримку, у непростий момент також співачка Оля Полякова навіть сказала, що її захищатиме.
Ніка, до речі, нещодавно критикувала так званих "голубів миру".
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Також ми не втомлюємося говорити про тих, хто не підтримує путінські безчинства в Україні. Багато хто з артистів був змушений покинути країну.
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