Це залишилося "за кадром": як учасниці Міс Всесвіт 2021 готуються до фіналу

Незабаром оберуть найкрасивішу дівчину світу серед конкурсанток із десятків країн. Давайте глянемо, як же ж красуні готуються до фіналу конкурсу

Як учасниці "Міс Всесвіт 2021" готуються до фіналу. / Фото: instagram.com/neplyah/, luisimateran, lalela_mswane

Вже 12 грудня в ізраїльському місті Ейлат пройде міжнародний конкурс краси – "Міс Всесвіт 2021". Представляти Україну буде учасниця шоу "Холостяк" Анна Неплях. Дівчина вже прилетіла на конкурс та відвезла національний костюм під назвою "Вишитий код України".

Нагадаємо, що у 2020 році головний бьюті-огляд світу не проводився через пандемію коронавірусу. Навіть і цьогоріч від участі у конкурсу відмовилися одразу кілька країн, де все ще спостерігається напружена ситуація.

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Втім, "Міс Всесвіт" повернувся після річної перерви і "Сьогодні" пропонують вам переглянути, що роблять претендентки напередодні одного з найважливіших днів у їхньому житті.

Україна – Анна Неплях

27-річна красуня, яка зізналась, що мріє стати багатодітною мамою, зараз веде активну підготовку до міжнародного конкурсу. Так, дівчина поділилась зі своїми фоловерами фото з пляжної йоги у Ейлаті.

Фото: insragram/neplyah

Окрім того, дівчина пізнає місцеві традиції та культуру. Зокрема, Аня відвідала поселення бедуїнів в Ізраїлі. До речі, вона одягнула сорочку із українським орнаментом та навіть пробувала готувати місцеві страви.

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Фото: insragram/neplyah

Також Неплях похизувалась естетичними кадрами з Національного парку "Кейсарія", частина якого, за словами Ані, "перебуває під водою, де є пляж з безліччю розваг на будь-який смак".

Фото: insragram/neplyah

Що ж, побажаємо нашій представниці натхнення та перемоги. А поки продовжимо нашу подорож соцмережами іншими конкурсантками, та дізнаємось, чим вони займаються.

Венесуела – Луїза Матеран

Зазначимо, що деякі критики вважають, що найбільше шансів саме в учасниці з Венесуели. Проте, чи справді це так – дізнаємось вже зовсім скоро.

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Дівчина також ділиться зі своїми вболівальниками світлинами із Ізраїлю. На фото вона з'являється у нових яскравих луках та з привабливим мейком. Так, дівчина показала свій образ напередодні співбесіди з журі – стильний білий костюм та довгі чобітки на шпильці.

Фото: insragram/luisimateran

Ще Луїза запостили фото на тлі неймовірного виду на море, підписавши: "День йоги на пляжі Декель". Вона зазначила, що зараз у конкурсанток ретельно проходять репетиції, бо ж залишились лічені дні до важливого заходу.

Фото: insragram/luisimateran

Іспанія – Сара Лоіназ

Дівчина опублікувала фото з іншими претендентками на титул, які готуються до 12 грудня: "Відкриваємо для себе більше про Ейлат з моїми прекрасними сестрами міс Всесвіт".

Фото: insragram/sarahloinazm

Ще іспанська представниця показал свій перший день в Ізраїлі. Вона зазначила, що їй сподобалися місто та особливо місцева їжа і порекомендувала фоловерам "втікти до сонця та відвідати Ейлат".

Фото: insragram/sarahloinazm

Південна Африка – Лалела Лалі

Південооафриканська красуня розповіла, що конкурсантки відвідали один світський захід в Ейлаті, де "дам пригощали безалкогольними коктейлями біля басейну". Лалела поділилась, що вона зіграла того дня царицю Савську.

Фото: insragram/lalela_mswane

Ще за словами Лалі, дівчата провели один ранок релаксу на Кораловому пляжі. За її словами, це був дуже необхідний відпочинок.

Фото: insragram/lalela_mswane

Таїланд – Анчіль Скотт-Кемміс

Анчіль поділилася з шанувальниками, що вона з дівчатами досліджувала красивий пляжний заповідник Кораловий риф. Учасниця жартома повідомила, що так і не змогла знайти Немо чи Дорі.

Фото: insragram/annscottkemmis

Судячи з цього фото, дівчата також давали чимало веселих та цікавих інтерв'ю, які скоро глядачі зможуть побачити.

Фото: insragram/annscottkemmis

Що ж, судячи з фото декількох учасниць можна скзати, що усі дівчата активного готуються до "Міс Всесвіт 2021", про що і розповідають у Мережі. Уже скоро зовсім ми дізнаємось, хто стане найкрасивішою леді планети.

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