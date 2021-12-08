Це залишилося "за кадром": як учасниці Міс Всесвіт 2021 готуються до фіналу

Вже 12 грудня в ізраїльському місті Ейлат пройде міжнародний конкурс краси – "Міс Всесвіт 2021". Представляти Україну буде учасниця шоу "Холостяк" Анна Неплях. Дівчина вже прилетіла на конкурс та відвезла національний костюм під назвою "Вишитий код України".
Нагадаємо, що у 2020 році головний бьюті-огляд світу не проводився через пандемію коронавірусу. Навіть і цьогоріч від участі у конкурсу відмовилися одразу кілька країн, де все ще спостерігається напружена ситуація.
Втім, "Міс Всесвіт" повернувся після річної перерви і "Сьогодні" пропонують вам переглянути, що роблять претендентки напередодні одного з найважливіших днів у їхньому житті.
Україна – Анна Неплях
27-річна красуня, яка зізналась, що мріє стати багатодітною мамою, зараз веде активну підготовку до міжнародного конкурсу. Так, дівчина поділилась зі своїми фоловерами фото з пляжної йоги у Ейлаті.
Окрім того, дівчина пізнає місцеві традиції та культуру. Зокрема, Аня відвідала поселення бедуїнів в Ізраїлі. До речі, вона одягнула сорочку із українським орнаментом та навіть пробувала готувати місцеві страви.
Також Неплях похизувалась естетичними кадрами з Національного парку "Кейсарія", частина якого, за словами Ані, "перебуває під водою, де є пляж з безліччю розваг на будь-який смак".
Що ж, побажаємо нашій представниці натхнення та перемоги. А поки продовжимо нашу подорож соцмережами іншими конкурсантками, та дізнаємось, чим вони займаються.
Венесуела – Луїза Матеран
Зазначимо, що деякі критики вважають, що найбільше шансів саме в учасниці з Венесуели. Проте, чи справді це так – дізнаємось вже зовсім скоро.
Дівчина також ділиться зі своїми вболівальниками світлинами із Ізраїлю. На фото вона з'являється у нових яскравих луках та з привабливим мейком. Так, дівчина показала свій образ напередодні співбесіди з журі – стильний білий костюм та довгі чобітки на шпильці.
Ще Луїза запостили фото на тлі неймовірного виду на море, підписавши: "День йоги на пляжі Декель". Вона зазначила, що зараз у конкурсанток ретельно проходять репетиції, бо ж залишились лічені дні до важливого заходу.
Іспанія – Сара Лоіназ
Дівчина опублікувала фото з іншими претендентками на титул, які готуються до 12 грудня: "Відкриваємо для себе більше про Ейлат з моїми прекрасними сестрами міс Всесвіт".
Ще іспанська представниця показал свій перший день в Ізраїлі. Вона зазначила, що їй сподобалися місто та особливо місцева їжа і порекомендувала фоловерам "втікти до сонця та відвідати Ейлат".
Південна Африка – Лалела Лалі
Південооафриканська красуня розповіла, що конкурсантки відвідали один світський захід в Ейлаті, де "дам пригощали безалкогольними коктейлями біля басейну". Лалела поділилась, що вона зіграла того дня царицю Савську.
Ще за словами Лалі, дівчата провели один ранок релаксу на Кораловому пляжі. За її словами, це був дуже необхідний відпочинок.
Таїланд – Анчіль Скотт-Кемміс
Анчіль поділилася з шанувальниками, що вона з дівчатами досліджувала красивий пляжний заповідник Кораловий риф. Учасниця жартома повідомила, що так і не змогла знайти Немо чи Дорі.
Судячи з цього фото, дівчата також давали чимало веселих та цікавих інтерв'ю, які скоро глядачі зможуть побачити.
Що ж, судячи з фото декількох учасниць можна скзати, що усі дівчата активного готуються до "Міс Всесвіт 2021", про що і розповідають у Мережі. Уже скоро зовсім ми дізнаємось, хто стане найкрасивішою леді планети.
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