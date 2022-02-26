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"Те, що робить Путін, – це абсолютна ганьба": актриса Хайден Панеттьєрі підтримала українців

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 лютого, 13:28
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Знаменита голлівудська актриса та мама доньки Володимира Кличка звернулася до світу, звертаючи увагу громадськості на розпочату Росією війну в Україні
Знаменита актриса підтримала українців
Знаменита актриса підтримала українців / Фото: Getty Images

Голлівудська актриса Хайден Панеттьєрі завжди з великою теплотою належала до України, адже батько її єдиної доньки – Володимир Кличко, знаменитий боксер. Але, звісно, не лише з цієї причини. Зірка, будучи на останніх місяцях вагітності, підтримувала Україну та під час Революції Гідності. Не залишилася вона осторонь і зараз.

На своїй сторінці в інстаграм Хайден Панеттьєрі звернулася до Путіна, виступаючи на захист українців.

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Я особисто була свідком сили українського народу, який так уперто боровся за свою незалежність і багато років продовжує пристрасно захищати свою країну. Те, що робить Путін, це абсолютна ганьба! Цей жахливий момент в історії посилає жахливий сигнал: сигнал про те, що в наші дні, в 2022 році, можна порушувати права вільних людей і дозволяти автократам на зразок Путіна брати все, що їм заманеться. Я молюся за свою сім'ю та друзів там і за всіх, хто бореться. Як би я хотіла, щоб у вас було більше підтримки та боротися разом з вами! А поки я прошу тих з нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України і продемонструвати свою підтримку #демократії. Продовжуйте стежити за новинами від @klitschko та @vitaliyklitschko #demo4democracy

Ми дякуємо Хайдену за таку важливу підтримку в цей час! Це дуже цінно!

Також нагадаємо, у зв'язку з війною в Україні проти вторгнення Росії виступили:

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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