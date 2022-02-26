"Те, що робить Путін, – це абсолютна ганьба": актриса Хайден Панеттьєрі підтримала українців

Знаменита голлівудська актриса та мама доньки Володимира Кличка звернулася до світу, звертаючи увагу громадськості на розпочату Росією війну в Україні

Знаменита актриса підтримала українців / Фото: Getty Images

Голлівудська актриса Хайден Панеттьєрі завжди з великою теплотою належала до України, адже батько її єдиної доньки – Володимир Кличко, знаменитий боксер. Але, звісно, не лише з цієї причини. Зірка, будучи на останніх місяцях вагітності, підтримувала Україну та під час Революції Гідності. Не залишилася вона осторонь і зараз.

На своїй сторінці в інстаграм Хайден Панеттьєрі звернулася до Путіна, виступаючи на захист українців.

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Я особисто була свідком сили українського народу, який так уперто боровся за свою незалежність і багато років продовжує пристрасно захищати свою країну. Те, що робить Путін, це абсолютна ганьба! Цей жахливий момент в історії посилає жахливий сигнал: сигнал про те, що в наші дні, в 2022 році, можна порушувати права вільних людей і дозволяти автократам на зразок Путіна брати все, що їм заманеться. Я молюся за свою сім'ю та друзів там і за всіх, хто бореться. Як би я хотіла, щоб у вас було більше підтримки та боротися разом з вами! А поки я прошу тих з нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України і продемонструвати свою підтримку #демократії. Продовжуйте стежити за новинами від @klitschko та @vitaliyklitschko #demo4democracy

Ми дякуємо Хайдену за таку важливу підтримку в цей час! Це дуже цінно!

Також нагадаємо, у зв'язку з війною в Україні проти вторгнення Росії виступили: