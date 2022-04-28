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Ніколаєв захистив Галкіна та Пугачову, яких атакував рупор Кремля: "ви чудова сімейна пара!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 18:26
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Останніми днями влада та пропагандисти РФ не дають спокою чоловікові Примадонни
Ігор Ніколаєв не відвернувся від Алли Пугачової та Максима Галкіна
Ігор Ніколаєв не відвернувся від Алли Пугачової та Максима Галкіна / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music, instagram.com/_fan_maxgalkinru

Максим Галкін та Алла Пугачова не стали підтримувати кривавий путінський режим, коли Росія напала на Україну. І поки Примадонна не наважується публічно висловлюватись, її чоловік прямо говорить про звірства російських солдатів в Україні. За правдиву позицію у гумориста вже забирають роботу у РФ та атакують недалекоглядні пропагандисти, які називають його "геєм, що одружився з літньою жінкою" .

Ігор Ніколаєв після скандальної заяви пропагандистки Симоньян вирішив заступитися за своїх друзів та кумів, які зараз перебувають в Ізраїлі.

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В Instagram артист написав, що Пугачова та Галкін прекрасна сімейна пара, яку він дуже любить і поважає. Також музикант опублікував фото зіркового подружжя.

Я і моя сім'я засвідчуємо свою любов та щиру симпатію до наших друзів, чудової сімейної пари – Алла Пугачова та Максим Галкін. Щоразу, перебуваючи в їхньому гостинному домі, і приймаючи їх у своєму, ми насолоджувалися спілкуванням та їхньою любов'ю один до одного. Центр їхнього сімейного всесвіту – це Гарік та Ліза, прекрасні, скромні та талановиті діти. Я з величезною радістю прийняв пропозицію стати хрещеним батьком Лізочки, люблю Гаріка, і бажаю цій прекрасній дружній родині щастя, здоров'я та благополуччя, де б вони не були! Наша сім'я вас любить і, звичайно, з нетерпінням чекаємо на зустріч! – заявив Ігор Ніколаєв у своєму пості.

Фоловери Ніколаєва по-різному оцінили його підтримку:

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  • Респект та повага.
  • Не дочекаєтесь. Нехай посидять 50 років за кордоном, там веселять народ.
  • І ми також обожнюємо цю сім'ю!.
  • Нехай сидять за своїм бугром.
Скріншот Instagram

Також раніше на захист Примадонни та Галкіна стала ще одна їхня подруга Лайма Вайкуле. Співачка назвала висловлювання Симоньян про пару "банальним словесним проносом".

Зазначимо, що днями журналіст Дмитро Гордон пояснив, чому тільки зараз Галкін почав активно і відкрито говорити про злочини Росії.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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