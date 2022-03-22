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Нікому нічого не спускає: Кушанашвілі розповів про помсту Пугачової священнику, який її образив

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22 березня, 11:10
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Скандальний журналіст прокоментував недавню перепалку священника Ткачова та Алли Пугачової
Священнику доведеться відповісти за свої слова
Священнику доведеться відповісти за свої слова / Фото: открытые источники

Рашисти продовжують розпинати тих зірок, які мають антивоєнну позицію та поїхали з РФ, не підтримуючи кривавий путінський режим. Але кожен за підсумком відповість за свої слова та вчинки. І поки що на неправоту вказує опальний журналіст Отар Кушанашвілі.

Нагадаємо, після того як Алла Пугачова та Максим Галкін поїхали з РФ, на них посипалася істотна критика (Галкін же став одним із перших, хто засудив російське вторгнення). Сергій Сосєдов їм вигадував покарання, а священик Андрій Ткачов – священник РПЦ, який сам родом зі Львова, але втік з України після Революції Гідності в Росію, – радів і мало не прокляття посилав на адресу відомої родини. Відео, де він каже, що без Пугачової очистилося повітря, спричинило реакцію для Алли Борисівни.

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І, за словами Отара Кушанашвілі, священник ще відчує на собі гнів Пугачової, адже вона слів на вітер не кидає і точно готує помсту. Він також зауважив, що священик не повинен публічно висловлюватись так про людей.

Я ж її знаю. Вона – вендетта! До міста приїхав шериф! Вона режисер фільму "Пекло приходить у місто жаб", четверта серія. Вона нікому нічого не спускає! Вона каже: "Я повернуся і перекину ваші уявлення – збігала я з країни чи ні. Я знайду тебе, богохульник!"

- заявив журналіст в ефірі свого YouTube-шоу "Каково?!"

Тож про продовження публічних розбірок ми ще почуємо.

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Нагадаємо, 24 лютого, коли Росія напала на Україну, Отар Кушанашвілі підтримав Україну.

А потім записав відео, де озвучив свої переживання про українців, які у 2022 році змушені ховатися у бомбосховищах. Відкрито натякаючи на Путіна, він назвав його шизофреником, сатрапом та х**сосом.

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Також зараз обговорюють: Російська актриса, яка не знає іноземних мов. Марія Голубкіна нікому не потрібна за кордоном.

А ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

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