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Віра Полозкова покинула Росію: "Є абсолютно шалена звіряча війна проти найближчих сусідів"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 13:15
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Знаменита поетеса вирішила залишити РФ з дітьми...
Віра Полозкова прийняла рішення поїхати
Віра Полозкова прийняла рішення поїхати / Фото: Інстаграм Віри Полозкової

Багато російських зірок покинули РФ, не погоджуючись з війною Путіна, яку він розпочав проти України. До них приєдналася і відома поетеса Віра Полозкова. Вона, як ви знаєте, неодноразово приїжджала в Україну з творчими вечорами.

На своїй сторінці в інстаграм Віра Полозкова поділилася своїм баченням ситуації та розповіла, чому вона з трьома дітьми вирішила залишити Росію.

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скріншот з інстаграм Віри Полозкової

Полозкова також відкрито назвала речі своїми іменами та спрогнозувала, чим війна проти України для них обернеться.

скріншот з інстаграм Полозкової

Ось так із країни-агресора їде інтелігенція, яка не бажає бути на службі у зла.

Також додамо, що в РФ при цьому залишається низка людей, які думають, які засуджують дії Путіна і вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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