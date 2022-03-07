Віра Полозкова покинула Росію: "Є абсолютно шалена звіряча війна проти найближчих сусідів"

Багато російських зірок покинули РФ, не погоджуючись з війною Путіна, яку він розпочав проти України. До них приєдналася і відома поетеса Віра Полозкова. Вона, як ви знаєте, неодноразово приїжджала в Україну з творчими вечорами.
На своїй сторінці в інстаграм Віра Полозкова поділилася своїм баченням ситуації та розповіла, чому вона з трьома дітьми вирішила залишити Росію.
Полозкова також відкрито назвала речі своїми іменами та спрогнозувала, чим війна проти України для них обернеться.
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Ось так із країни-агресора їде інтелігенція, яка не бажає бути на службі у зла.
Також додамо, що в РФ при цьому залишається низка людей, які думають, які засуджують дії Путіна і вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.
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