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Зірка "Каменської" Яковлєва не може вивезти тіло батька з Харкова та звинувачує в цьому українців

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 березня, 18:44
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Російська актриса, родом з України, звинуватила українців у тому, що не може поховати батька у Харкові через військові дії
Олена Яковлєва звинуватила українців у тому, що не може поховати батька у Харкові
Олена Яковлєва звинуватила українців у тому, що не може поховати батька у Харкові / Фото: Instagram

В Україні вже п'ятнадцятий день триває кровопролитна війна. Багато родин виявилися далеко один від одного, а хтось не може навіть попрощатися з близькими з інших міст через проблеми з транспортом і обстрілами російських військ.

З таким же лихом зіткнулася російська актриса Олена Яковлєва, яка не змогла приїхати на похорон батька до Харкова. За словами актриси, у цьому винні українці.

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В Instagram народна артистка РФ написала, що українські війська не дають їй приїхати до Харкова для того, щоб поховати батька.

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У коментарях до свого поста Яковлєва написала звернення до українців з проханням відкрити коридори. Мабуть, актриса також стала жертвою російської пропаганди та наполягає на тому, що українські, а не російські війська спричинили те, що зараз відбувається у Харкові.

Відкрийте, українці, прохід просто дітям! Випустіть коридором дітей! Я розумію, як це жахливо для матусь! Але я вас благаю! Хоч би це встигніть зробити! – написала Яковлєва.

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Передплатники Яковлєвої взяли в облогу її і написали, що актриса занадто багато дивиться російських новин і їй варто звернутися за допомогою до керівництва РФ.

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  • "Попросіть свого путіна та лаврова відкрити гуманітарні коридори"
  • "Росія! Забери війська з чужої території!"
  • "Україна тут до чого? До свого керівництва звертайтеся"
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Варто нагадати, що Олена Яковлєва також є українкою. Актриса родом із Новоград-Волинського Житомирської області. Тривалий час знаменитість жила та навчалася у Харкові, а потім переїхала до Москви. Нині у Яковлєвої російське громадянство.

Також ми нагадуємо, що в Росії залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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