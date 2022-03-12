Игорь Кондратюк посоветовал украинцам, как реагировать на извинения россиян, которые до войны "жевали сопли"

Игорь Кондратюк раскритиковал российских звезд и граждан, которые после вторжения РФ в Украину начали извиняться и говорить, как им стыдно

Игорь Кондратюк сказал, как реагировать на извинения граждан РФ. / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Мы все помним, как много российских деятелей культуры до и несколько дней после нападения Путина на Украину просто молчали или постили в Сети хештег #Нетвойне. Только через несколько дней войны они проснулись и начали извиняться перед украинцами за своего президента-агрессора.

В то же время Игорь Кондратюк в Facebook обратился к тем украинцам, которым граждане РФ шлют свои "искренние соболезнования и извинения". Также он прокомментировал заявления звезд, которые неоднозначно выступили против вторжения в Украину.

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Так, Кондратюк посоветовал спрашивать у таких россиян, является ли Крым частью Украины.

Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014-го, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают, – написал продюсер.

Кондратюк отметил, что лично он давно оборвал все контакты со знаменитостями-"крымнашистами", которые поддерживали оккупацию Крыма и не признавали вмешательства РФ.

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Раньше Игорь Кондратюк поддержал Владимира Зеленского, назвав его "лидером нации, борющейся с рашизмом". Хотя раньше он так не думал.

Отметим, что Ани Лорак, Регина Тодоренко и Светлана Лобода сказали откровенно, что Украину бомбят. Однако они так и не озвучили, кто убийца и кто начал войну.

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