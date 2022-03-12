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Ігор Кондратюк порадив українцям, як реагувати на вибачення росіян, які до війни "жували соплі"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 березня, 12:07
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Ігор Кондратюк розкритикував російських зірок та громадян, які після вторгення РФ в Україну, почали просити вибачення та казати, як їм соромно
Ігор Кондратюк сказав, як реагувати на вибачення громадян РФ.
Ігор Кондратюк сказав, як реагувати на вибачення громадян РФ. / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Ми всі пам'ятаємо, як багато російських діячів культури до та декілька днів після нападу Путіна на Україну просто мовчали або постили в Мережі хештег #Нівійні. Лише через декілька дні війни вони прокинулись та почали вибачатись перед українцями за свого президента-агресора.

Водночас Ігорь Кондратюк у Facebook звернувся до тих українців, яким громадяни РФ шлють свої "щирі співчуття та вибачення". Також він прокоментував заяви зірок, які неоднозначно виступили проти вторгнення в Україну.

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Тако, Кондратюк порадив запитувати в таких росіян, чи є Крим частиною України.

Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їхніх "селеб", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014-го, і доводили нам, що "путін хароший", а зараз прозрівають, – написав продюсер.

Кондратюк зазначив, що особисто він давно обірвав усі контакти зі знаменитостями- "кримнашистами", які підтримували окупацію Криму та не визнавали втручання РФ.

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Раніше Ігор Кондратюк підтримав Володимира Зеленського, назвавши його "лідером нації, що бореться з рашизмом". Хоч раніше він так не думав.

Зазначимо, що Ані Лорак, Регіна Тодоренко та Світлана Лобода сказали відкрито, що Україну бомблять. Однак вони так і не озвучили, хто є вбивцею і хто розпочав війну.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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