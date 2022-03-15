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Леся Нікітюк звернулася до організації Anonymous із проханням включати сирени в росії

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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15 березня, 19:49
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Телеведуча Леся Нікітюк звернулася до міжнародної організації хакерів Anonymous з цікавим проханням щодо росії
Леся Нікітюк звернулася до Anonymous
Леся Нікітюк звернулася до Anonymous / Фото: Instagram

Українські знаменитості не припиняють використовувати свою багатомільйонну аудиторію на благо України та записують звернення до всіх можливих світових організацій. Наприклад, Наталія Могилевська вчора звернулася до Байдена та влади ЄС.

У цей же час Леся Нікітюк вирішила піти іншим шляхом та у своєму Instagram покликала на допомогу хакерів із Anonymous. Тих самих, які раніше зламали держтелеканали в росії.

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Звернення до Anonymous! Зробіть так, щоб сирена, що включається в Україні, автоматично включалася і по всій росії, – попросила Нікітюк.

Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

Коментатори підтримали ідею телеведучої та запропонували свої варіанти, як краще підійти до цього питання.

  • "Бажано на добу, без зупинок і максимально голосно, нехай божеволіють"
  • "І щоб у всіх доступних гаджетах!"
  • "А після неї одразу звуки розриву снарядів"

Також ми нагадуємо, що в росії залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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