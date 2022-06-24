Обнимается с Филиппом Киркоровым и молчит о войне: путь именинницы Анны Asti к зраде

После начала полномасштабной войны РФ против Украины певица продалась Кремлю и открестилась от своей родной страны. Сайт "Сегодня" рассказывает, как Аня Asti стала предательницей для многих украинцев

Сегодня Ане Asti исполнилось 32 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Кровавая война РФ против Украины показала, кто есть кто. Уроженка Черкасс Анна Asti также сняла свою маску. Артистка решила, что в этой ситуации переобуться в пользу циничных рашистов ради денежек – это самый лучший вариант. Более того, сама Аня не стесняется признавать тот факт, что она продалась жалкому Кремлю! Что ж, у нее, как и у Регины Тодоренко был шанс озвучить свою гражданскую позицию и призвать к прекращению войны. Но карьера в стране-агрессоре для них важнее тысячи невинных убитых и замученных людей.

24 июня Аня Asti отмечает свой 32-й день рождения. В честь ее дня рождения сайт "Сегодня" вспоминает, как певица бессовестно встала на сторону рашистов, подружилась с Филиппом Киркоровым и стала "косить" под Светлану Лободу.

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Анна Asti гордилась быть украинкой

Мало кто знал, но группа Artik & Asti – украинский коллектив. Однако популярность к дуэту – Артема Умрихина и Анны Дзюбы – пришла в РФ, где они активно гастролировали и записывали музыку. Летом 2021 года Анна со своим тогда еще коллегой впервые за долгое время дали концерт в Киеве.

После выступления Анне и Артему напрямую задали вопрос : артистами какой страны они себя считают – России или Украины. В ответ оба назвали Украину домом, но отметили, что с музыкой у них все получилось удачно у РФ.

Мы реализовались как группа, как артисты именно в России, там впервые зазвучали наши песни, приобрели популярность... Мы себя не идентифицируем как музыканты. Но, конечно, мы из Украины, это не секрет, – говорили артисты.

Анна с Артемом

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Смена имиджа – смена мнений

После 10 лет существования дуэт Artik & Asti распался . Артем нашел замену Анне и продолжает выступать в этом же коллективе. Сама Дзюба начала развивать сольную карьеру, но что-то все идет не очень успешно.

После выхода из дуэта артистка покрасилась в блондинку и стала надевать секси-наряды. Однако "новая" Аня стала многим напоминать хорошо известную Светлану Лободу и ее стиль. Это даже заметила продюсер Нателла Крапивина. Она назвала певицу "располневшей копией Светланы Лободы". Сама же Дзюба рада, что ее сравнивают, как она говорит, с "такой красивой женщиной".

Анна Asti копия Светланы Лободы / Фото: Pinterest

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Аня выпустила несколько своих "уникальных" песен и даже ко дню рождения представила первый сольный альбом "Феникс". Но взрывной волны славы это ей не принесло. Так что Дзюба решила сотрудничать с Филиппом Киркоровым . В то время, когда украинцы борются за свою независимость, черкащанка решила сделать вид будто ничего не происходит и записать дуэт с путинистом.

Анна Дзюба с Филиппом Киркоровым

Лучше быть полной стервы, чем дать себя уничтожить, – заявила певица, дав понять, что деньги для нее главней всего.

Сейчас Аня Дзюба продолжает развивать карьеру на путинской России и замалчивать войну, которая длится уже четвертый месяц. Она ходит на разные фестивали, поет на концертах для рашистов и продолжает вспоминать свои времена в Artik & Asti.

Таким образом, Анна Дзюба потеряла большинство фанатов из Украины. Но главное – их уважение также.

Напомним, в 2020 году Анна Дзюба вышла замуж за 40-летнего московского бизнесмена Станислава Юркина. Они познакомились в караоке.

Певица с мужем

Раньше мы писали, как Сергей Лазарев сначала озвучил антивоенную позицию, а затем резко переобулся, стал на сторону рашистов и заговорил "о нацистах".