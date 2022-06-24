Обіймається з Філіпом Кіркоровим та мовчить про війну: шлях іменинниці Анни Asti до зради

Після початку повномасштабної війни РФ проти України співачка продалась Кремлю та відхрестилась від своєї рідної країни. Сайт "Сьогодні" розповідає, як Аня Asti стала зрадницею для багатьох українців

Сьогодні Ані Asti виповнилось 32 роки / Фото: Колаж: Сьогодні

Кривава війна РФ проти України показала, хто є хто. Уродженка Черкас Анна Asti також зняла свою маску. Артистка вирішила, що у цій ситуації перевзутись на користь цинічних рашистів заради грошиків – це найкраший варіант. Ба більше, сама Аня не соромиться визнавати той факт, що вона продалась жалюгідному Кремлю! Що ж, у неї, як і в Регіни Тодоренко, був шанс озвучити свою громадянську позицію та закликати до припинення війни. Але кар'єра в країні-агресорці для них важливіша за тисячі невинних вбитих та закатованих людей.

24 червня Аня Asti відзначає свій 32-й день народження. На честь її дня народження сайт "Сьогодні" згадує, як співачка безсовістно стала на бік рашистів, подружилась з Філіпом Кіркоровим та стала "косити" під Світлану Лободу.

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Анна Asti пишалась бути українкою

Мало хто знав, але гурт Artik & Asti – український колектив. Однак популярність до дуету – Артема Умрихіна та Анни Дзюби – прийшла в РФ, де вони активно гастролювали і записували музику. Влітку 2021 року Анна зі своїм тоді ще колегою вперше за тривалий час дали концерті у Києві.

Після виступу Анні та Артему напряму поставили запитання: артистами якої країни вони себе вважають – Росії чи все ж України. У відповідь обидва назвали Україну домом, але зазначили, що з музикою у них все вийшло вдало у РФ.

Ми реалізувалися як гурт, як артисти саме в Росії, там саме вперше зазвучали наші пісні, набули популярності... Ми себе не ідентифікуємо як музиканти. Але, звичайно, ми з України, це не секрет, – казали артисти.

Анна з Артемом

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Зміна іміджу – зміна думок

Після 10 років існування дует Artik & Asti розпався. Артем знайшов заміну Анні та продовжує виступати у цьому ж колектиків. Сама Дзюба почала розвивати сольну кар'єру, але щось все йде не дуже успішно.

Після виходу з дуету артистка пофарбувалась у блондинку і почала одягати сексі-наряди. Проте "нова" Аня стала багатьом нагадувати добре відому Світлану Лободу та її стиль. Це навіть помітила продюсерка Нателла Крапівіна. Вона назвала співачку "розповнілою копією Світлани Лободи". Сама ж Дзюба рада, що її порівнюють, як вона каже, з "такою красивою жінкою".

Анна Asti копія Світлани Лободи / Фото: Pinterest

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Аня випустила декілька своїх "унікальних" пісень та навіть до дня народження презентувала перший сольний альбом "Фенікс". Але вибухової хвилі слави їй це не принесло. Тож Дзюба вирішила співпрацювати з Філпом Кіркоровим. У той час, коли українці борються за свою незалежність, черкащанка вирішила вдати ніби й нічого не відбувається та записати дует з путіністом.

Анна Дзюба з Філіпом Кіркоровим

Краще бути повною стерво, ніж дати себе знищити, – заявила співачка, давши зрозуміти, що гроші для неї понад усе.

Зараз Аня Дзюба продовжує розвивати кар'єру на путінській Росії та замовчувати війну, яка триває вже четвертий місяць. Вона ходить на різні фестивалі, співає на концертах для рашистів та продовжує згадувати свої часи в Artik & Asti.

Таким чином Анна Дзюба втратила більшість фанатів із України. Але головне – їхню повагу також.

Нагадаємо, у 2020 році Анна Дзюба вийшла заміж за 40-річного московського бізнесмена Станіслава Юркіна. Вони познайомились у караоке.

Співачка з чоловіком

Раніше ми писали, як Сергій Лазарєв спочатку озвучив антивоєнну позицію, а потім різко перевзувся, став на бік рашистів та заговрив "про нацистів".