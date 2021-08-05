Внучка Софии Ротару в ярком обтягивающем платье отдыхает возле бассейна

Сейчас София Евдокименко со своим молодым человеком бизнесменом Денисом Жадановым отдыхает в Италии. Там они гуляют по городу и уже успели отгулять на свадьбе своих друзей.

София Евдокименко отдыхает в Италии / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

София не один год уже работает в модельном бизнесе, поэтому всегда поддерживает себя в отличной форме – Италия с ее круассанами и пиццей не стала исключением. Это она продемонстрировала и в Instagram, где опубликовала снимки возле бассейна.

На них 20-летняя София позирует не в купальнике, но не менее соблазняющем наряде – обтягивающем трикотажном платье с глубоким декольте. Цвет платья – лайм, длина – макси.

Свой образ девушка дополнила яркими вьетнамками и массивным колье.

Снимок она подписала коротко: "La Pausa", что в переводе с итальянского означает перерыв.

Поклонники не оставили ее без комплиментов и написали ей в комментариях много приятных слов:

Очень красивая!

Красавица Сонечка.

Такой красивый цвет платья. Очень идет

Какая милая

Прекрасная.

Интересно, что на днях Соня Евдокименко и Денис Жаданов отпраздновали первую годовщину. Поэтому, скорее всего, их путешествие в Италию имеет еще и романтический подтекст.

Что известно о романе Софии Евдокименко и Дениса Жаданова?

Соня и Денис заявили о том, что состоят в отношениях, с зимы 2020 года. До этого внучка Софии Ротару встречалась с французом Марко Дюменилем.

Денис Жаданов – 32-летний предприниматель родом из Украины. Сейчас он – вице-президент по маркетингу в одной компании, расположенной в Нью-Йорке. В 2018 году Денис Жаданов появился в списке американского журнала Forbes – "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" (30 Under 30 Europe).

Соня Евдокименко познакомилась с Денисом в Нью-Йорке, так как сейчас там учится и строит модельную карьеру.

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