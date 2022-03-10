Актер Алексей Панин показал, как его 14-летняя дочь подготовилась к митингу в поддержку Украины

Алексей Панин из тех российских звезд, кто не боится у себя в соцсетях говорить о вторжении России в Украину. Он неоднократно записывал видео, в которых рассказывал о российское агрессии и пытался достучаться до россиян.
Актер сейчас вместе со своей 14-летней дочкой Анной живет в Испании. 12 марта они вместе собираются посетить митинг в Мадриде в поддержку Украины. Об этом Панин рассказал в Instagram и опубликовал фото дочери с плакатом "Stop, Putin! Stop,War!"
Анна Панина готова к митингу, – подписал актер снимок
Напомним, ранее Алексей Панин признавался, что ему стыдно за российский паспорт. Чуть позже актер объяснил, почему Макс Барских критикует Россию.
Далее по теме
Отметим, некоторые российские артисты все-таки не боятся открыто говорить о войне в Украине. Свою позицию озвучили Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Максим Галкин
Ранее мы рассказывали, какие украинские и российские знаменитости попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.