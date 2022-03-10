Актер Алексей Панин показал, как его 14-летняя дочь подготовилась к митингу в поддержку Украины

Скандальный российский актер выступает против войны в Украине и призывает россиян не молчать

Алексей Панин вместе с дочкой поддерживает Украину / Фото: Instagram

Алексей Панин из тех российских звезд, кто не боится у себя в соцсетях говорить о вторжении России в Украину. Он неоднократно записывал видео, в которых рассказывал о российское агрессии и пытался достучаться до россиян.

Актер сейчас вместе со своей 14-летней дочкой Анной живет в Испании. 12 марта они вместе собираются посетить митинг в Мадриде в поддержку Украины. Об этом Панин рассказал в Instagram и опубликовал фото дочери с плакатом "Stop, Putin! Stop,War!"

Реклама

Анна Панина готова к митингу, – подписал актер снимок

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Алексей Панин признавался, что ему стыдно за российский паспорт. Чуть позже актер объяснил, почему Макс Барских критикует Россию.

Отметим, некоторые российские артисты все-таки не боятся открыто говорить о войне в Украине. Свою позицию озвучили Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Максим Галкин

Ранее мы рассказывали, какие украинские и российские знаменитости попали в черный список музыкального канала в России из-за поддержки Украины.