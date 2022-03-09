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Телеведуча Тетяна Лазарєва розповіла, чому російські зірки бояться озвучувати свою позицію

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 10:57
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Російська телеведуча Тетяна Лазарєва неодноразово висловлювалася на підтримку України
Тетяна Лазарєва зараз знаходиться у Києві
Тетяна Лазарєва зараз знаходиться у Києві / Фото: Скріншот з YouTube

Тетяна Лазарєва зараз перебуває у Києві. Телеведуча приїхала на зйомки програми "Ліга сміху" і мала виїхати до Росії 25 лютого, проте залишилася в Україні.

Лазарєва завжди підтримувала Україну і неодноразово висловлювалася проти російської агресії. Зараз Тетяна також називає речі своїми іменами: Росія напала на Україну. Актриса в інтерв'ю Meduza зізналася, що вона наговорили собі на добрий термін і тому навряд чи повернеться до Росії.

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Тетяна Лазарєва пояснила, чому не засуджує артистів, які не озвучують своєї позиції
Тетяна Лазарєва пояснила, чому не засуджує артистів, які не озвучують своєї позиції / Фото: Instagram

Як зазначила Лазарєва, вона з розумінням ставиться до артистів, які бояться озвучувати свою позицію.

Кожен артист вирішує сам за себе, хто виступає (на тему війни) – це їхнє рішення. Це відповідальність приймати якийсь бік. Публічним людям зробити це важко . У Росії сильні репресії , і сміливість протистояти російській пропаганді є не у багатьох. Ми не можемо від усіх цього вимагати.

Нагадаємо, деякі російські артисти все-таки не бояться відкрито говорити про війну в Україні. Свою позицію озвучили Андрій Макаревич , Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова , Олексій Панін.

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Раніше ми розповідали, які українські та російські знаменитості потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України .

Еліна Пелешенко
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