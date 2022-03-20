Зібрали $35 млн: Зеленський особисто подякував Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за допомогу українцям

Ештон Кутчер і Міла Куніс збирають гроші українцям/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський особисто подякував акторові Ештону Кутчеру та актрисі Мілі Куніс за підтримку України в період війни, яку розв'язала РФ. Знаменитості зібрали гроші та відправили їх на допомогу українським біженцям.
Про це в Twitter написав президент України Володимир Зеленський.
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"Ештон Кутчер та Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 мільйонів доларів і надсилають їх на допомогу біженцям. Вдячні за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ", — зазначив Зеленський.
Допомога Україні
Дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають фінансово. Серед них:
- Крістен Стюарт на премії Spirit Awards підтримала Україну і разом з ведучими показала середній палець Путіну.
- Голлівудська актриса Енн Гетевей зробила пожертвування на підтримку українців.
- Опра про українців: "Мужність українського народу запалила вогонь у людях у всьому світі".
- Супермодель Джіджі Хадід віддасть частину свого заробітку Україні.
- "Дівчина Бонда" Єва Грін активно підтримує Україну: "Ми маємо зупинити Путіна!"
- Британський актор Люк Еванс засудив архаїчну ідеологію Путіна.
- Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомблять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертає увагу миру на війну в Україні.
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- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі наявні договори щодо прав людини.
- Культовий актор та політик Арнольд Шварценеггер виступив зі словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.