Відшила Рому і мало не згрішила з Дімою: що Злата Огнєвіч робила у фіналі Холостячки-2

Якщо ви раптом пропустили фінальний випуск шоу "Холостячка-2", тоді пропонуємо в нашому матеріалі дізнатися найцікавіші подробиці останнього епізоду цього проєкту

Усі подробиці фіналу шоу "Холостячка-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

Вже відомо, хто переміг у шоу "Холостячка-2" – це ви можете прочитати тут. А в цьому матеріалі ми коротко розповімо, чим запам'ятався фінал проєкту.

Романе, давай, до побачення

Роман Свечкоренко постарався влаштувати Златі миле побачення та надолужити втрачене – адже його не було кілька випусків, а тут уже фінал і треба щось робити. Рома запросив Злату покататися на велосипедах, поїсти ласощі (от хитрун, знає ж чого хочуть дівчата ), а також станцювати повільний танець. Такий собі експрес-варіант програми "пізнати одне одного краще".

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Фото: скріншот відео

Та, здається, почуття у Злати до Роми вже не такі сильні, а блогер-психолог підлив масла у вогонь – заявив, що не розлучився з дружиною, але вже на останній стадії.

Адже вони зі Златою домовлялися, що він повернеться на шоу за умови повного розірвання шлюбу. Дива не сталося, Роман залишив шоу на початку останнього випуску проєкту.

Обережно, палко!

З Дімою та Андрієм Злата вирушила до Тунісу, де й відбулася фінальна церемонія троянд. Перед цим Холостячка чудово провела час з кожним із претендентів на її руку та серце.

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З Дімою Злата каталася на квадроциклах пустелею, де знімали "Зоряні війни", купалися у водоспаді і пристрасно цілувалися в басейні. Тоді Дмитро заявив, що "надто збудився", але Злата зазначила, що на той момент займатися інтимом було б не дуже доречно.

Це було "найпалкіше" побачення Злати на проєкті, це точно!

Фото: скріншот відео

Немов птах у небесах

Андрій Задворний чудово знає, що Злата любить екстрим, тому влаштував їй занурення з аквалангами, а пізніше вони зайнялися парасейлінгом – простіше кажучи, це коли летиш з парашутом, прив'язаний до човна.

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Златі та Андрію навіть вдалося поцілуватися під водою!

Фото: скріншот відео

Саме так минули останні побачення Злати та її чоловічого гарему на шоу "Холостячка-2".

До речі, ще одна суперновина зі світу ТБ – DZIDZIO та Оля Полякова разом заспівають у новорічну ніч у гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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