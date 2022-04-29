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Ексчоловік Ані Лорак зустрівся з їхньою донькою у Туреччині – де ж сама артистка?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 12:10
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Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу на відмінну від співачки активно підтримує Україну
Мурат Налчаджиоглу через війну довго не міг бачитися зі своєю любою дочкою
Мурат Налчаджиоглу через війну довго не міг бачитися зі своєю любою дочкою / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca

Із самого початку війни Ані Лорак вибрала тактику мовчання. Заради кар'єри у РФ співачка замовчує усі ті звірства, які вчиняють російські солдати на території її батьківщини. Водночас її колишній чоловік допомагає збирати гуманітарну допомогу українцям та висвітлювати правду про те, що робиться в Україні.

Люди запитують, чому я зараз підтримую Україну. Тому що я жив в Україні останні 17 років, це моя країна, – раніше висловлювався бізнесмен.

Скріншот Instagram

Через війну Мурат разом зі своєю нареченою, київською візажисткою Лілією Реус виїхав з України. Зараз вони перебувають у Туреччині.

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Налчаджиоглу у березні писав, що через війну неможе бачитись зі своєю донькою, яка перебуває разом з мамою. Але він не уточнював, де перебуває 10-річна Софія.

Втім днями екс-чоловік Ані Лорак все-таки зустрівся зі своєї спадкоємницею – вона прилетіла до нього у Туреччину. Проте, де зараз перебуває артистка – можна лише здогадуватись. Не виключення, що також десь за кордоном.

Мурат зустрівся з Софією у Туреччині
Мурат зустрівся з Софією у Туреччині / Фото: instagram.com/muratnalca

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У Instastories Мурат виклав кілька ніжних фото з донькою. Також він показав Софію в обімах рідної тітки.

Софія з татом/ з тіткою
Софія з татом/ з тіткою / Фото: instagram.com/muratnalca

У довоєнному часі ми писали про те, як Ані Лорак розпестила 10-річну доньку. Читайте у матеріалі, як Софія перетворилась з тихої дівчинки у скандальну персону.

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Нагадаємо, що в Україні мають намір позбавити Ані Лорак всіх звань та почесних нагород . Раніше у Чернівцях прибрали іменну зірку співачки з Алеї зірок.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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