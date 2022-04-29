Ексчоловік Ані Лорак зустрівся з їхньою донькою у Туреччині – де ж сама артистка?

Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу на відмінну від співачки активно підтримує Україну

Мурат Налчаджиоглу через війну довго не міг бачитися зі своєю любою дочкою / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca

Із самого початку війни Ані Лорак вибрала тактику мовчання. Заради кар'єри у РФ співачка замовчує усі ті звірства, які вчиняють російські солдати на території її батьківщини. Водночас її колишній чоловік допомагає збирати гуманітарну допомогу українцям та висвітлювати правду про те, що робиться в Україні.

Люди запитують, чому я зараз підтримую Україну. Тому що я жив в Україні останні 17 років, це моя країна, – раніше висловлювався бізнесмен.

Скріншот Instagram

Через війну Мурат разом зі своєю нареченою, київською візажисткою Лілією Реус виїхав з України. Зараз вони перебувають у Туреччині.

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Налчаджиоглу у березні писав, що через війну неможе бачитись зі своєю донькою, яка перебуває разом з мамою. Але він не уточнював, де перебуває 10-річна Софія.

Втім днями екс-чоловік Ані Лорак все-таки зустрівся зі своєї спадкоємницею – вона прилетіла до нього у Туреччину. Проте, де зараз перебуває артистка – можна лише здогадуватись. Не виключення, що також десь за кордоном.

Мурат зустрівся з Софією у Туреччині / Фото: instagram.com/muratnalca

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У Instastories Мурат виклав кілька ніжних фото з донькою. Також він показав Софію в обімах рідної тітки.

Софія з татом/ з тіткою / Фото: instagram.com/muratnalca

У довоєнному часі ми писали про те, як Ані Лорак розпестила 10-річну доньку. Читайте у матеріалі, як Софія перетворилась з тихої дівчинки у скандальну персону.

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Нагадаємо, що в Україні мають намір позбавити Ані Лорак всіх звань та почесних нагород . Раніше у Чернівцях прибрали іменну зірку співачки з Алеї зірок.