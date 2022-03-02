Музичні інструменти змінив на зброю: Віктор Бронюк вступив до лав тероборони ЗСУ

Ще один артист приєднався до хоробрих захисників тероборони. Чекаємо на хороші новини!

Віктор Бронюк долучився до захисників з тероборони / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Сьогодні ми писали про те, що Андрій Федінчик вступив до лав тероборони, але ми маємо ще один свіжий приклад мужності від українського артиста.

Так, Віктор Бронюк приєднався до лав територіальної оборони ЗСУ і тепер разом з іншими чоловіками та жінками бореться проти російського агресора. Наступні фото чудово піднімають бойовий дух, зараз йде сьомий день війни. Як і багатьом іншим, артистові довелося змінити музичний інструмент на зброю.

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скриншот з інстаграм Віктора Бронюка

скриншот з інстаграм Віктора Бронюка

скриншот з інстаграм Віктора Бронюка

Також артист раніше дякував нашим захисникам та захисникам, які мужньо відстоюють наші землі та законне право на свободу.

Чекаємо від Віктора Бронюка добрих новин!

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Раніше Микита Добринін вступив до лав територіальної оборони Києва. Також учасник "Холостячки" Макс Тарапата вирушив захищати столицю.

Серед зіркових захисників у теробороні також: музикант Андрій Хливнюк, репер YARMAK, боксер Олександр Усик, телеведучий Ігор Кондратюк, танцюрист Дмитро Дікусар і багато-багато інших.

Ми віримо у ЗСУ! Все буде Україна!

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