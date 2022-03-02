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Музичні інструменти змінив на зброю: Віктор Бронюк вступив до лав тероборони ЗСУ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 березня, 14:36
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Ще один артист приєднався до хоробрих захисників тероборони. Чекаємо на хороші новини!
Віктор Бронюк долучився до захисників з тероборони
Віктор Бронюк долучився до захисників з тероборони / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Сьогодні ми писали про те, що Андрій Федінчик вступив до лав тероборони, але ми маємо ще один свіжий приклад мужності від українського артиста.

Так, Віктор Бронюк приєднався до лав територіальної оборони ЗСУ і тепер разом з іншими чоловіками та жінками бореться проти російського агресора. Наступні фото чудово піднімають бойовий дух, зараз йде сьомий день війни. Як і багатьом іншим, артистові довелося змінити музичний інструмент на зброю.

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скриншот з інстаграм Віктора Бронюка
скриншот з інстаграм Віктора Бронюка
скриншот з інстаграм Віктора Бронюка

Також артист раніше дякував нашим захисникам та захисникам, які мужньо відстоюють наші землі та законне право на свободу.

Чекаємо від Віктора Бронюка добрих новин!

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Раніше Микита Добринін вступив до лав територіальної оборони Києва. Також учасник "Холостячки" Макс Тарапата вирушив захищати столицю.

Серед зіркових захисників у теробороні також: музикант Андрій Хливнюк, репер YARMAK, боксер Олександр Усик, телеведучий Ігор Кондратюк, танцюрист Дмитро Дікусар і багато-багато інших.

Ми віримо у ЗСУ! Все буде Україна!

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Також нагадуємо, що всі найсвіжіші новини ви можете знайти у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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