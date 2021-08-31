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У Наталки Карпи з чоловіком є слово-активатор для вирішення важливих питань

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
31 серпня, 17:35
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11 вересня телеканал "Україна" покаже новий випуск талант-шоу "Співають всі!" Зірковий експерт проекту, співачка Наталка Карпа розповіла, як змінилося її життя після народження дочки
Наталка Карпа поділилася Лайфхак, як з'ясовувати стосунки з чоловіком без сварок
Наталка Карпа поділилася Лайфхак, як з'ясовувати стосунки з чоловіком без сварок / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Відома співачка Наталка Карпа за лаштунками шоу "Співають всі!" відверто розповіла, чому тільки в 38 років зважилася народити першу дитину:

До цього було життя в якомусь постійному гастрольному графіку, зйомках, інтерв'ю. Я жила фразами: все встигнемо, все зробимо, все буде. Але зараз розумію – потрібно було стартувати раніше. Адже це такий кайф і щастя! Так, звичайно, безсонні ночі ніхто не відміняв, наприклад, сьогодні я спала 3 години, але ці жертви того варті!

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Також артистка відзначила, що після народження дитини її життя круто змінилася не тільки постійними безсонними ночами, а й розумінням багатьох важливих моментів. Наприклад, вона почала помічати, що в її житті присутня зайва метушня і навчилася відкидати все непотрібне:

Тому що раніше я бралася за все. Тепер я чітко розставляю пріоритети. А ще навчилася цінувати сім'ю і домашній затишок, хоча розумію, що це щоденна велика робота. Це може гарно виглядати на зображенні або на екрані, а в житті – це робота!.

Співачку Наталку Карпу виписали з пологового будинку
Співачку Наталку Карпу виписали з пологового будинку / Фото: instagram.com/tarabarova

І з чоловіком Євгеном Тереховим співачка постійно працює над підтриманням сімейних цінностей і розвитком своїх стосунків. За словами співачки, після народження дочки Злати у них відбувся розподіл обов'язків, адже вони відчули певну відповідальність у всьому – починаючи від фінансової складової і до моральних норм:

У нас так склалося, що ми з чоловіком – два лідери, нам спочатку було непросто. Але у нас є слово-активатор: "стіл" і, якщо потрібно влаштувати розбір польотів – сідаємо і розмовляємо. Одного разу навіть було таке, що ми в ресторані взяли листочки і написали список якостей, які кожен хотів би змінити в партнері, і обмінялися ними.

Співачка каже, що це була їхня перша сварка, а той список досі є у неї.

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Наталка Карпа з чоловіком Євгеном Тереховим
Наталка Карпа з чоловіком Євгеном Тереховим / Фото: facebook.com/natalkakarpa

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них:

  • Італія,
  • Франція,
  • Австралія,
  • Нідерланди,
  • Бразилія,
  • Данія,
  • Польща та інші.

Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу. Два перших випуску шоу на каналі "Україна" вже подивилися 5 687 515 глядачів, випуск, який глядачі побачили в минулі вихідні став кращою програмою дня на українському ТБ.

Раніше повідомлялося, що на шоу "Співають всі!" вибрали перших фіналістів.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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