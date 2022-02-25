Відкрийте очі: Злата Огнєвіч звинуватила російських зірок у дезінформації

До росіян, які підтримують Путіна, вже звернулась Настя Каменських. Тепер і Злата Огнєвіч опублікувала в Мережі пост. У ньому артистка звинуватила російських зірок шоу-бізнесу у дезінформації.
Війна в Україні – це не фейк! Бомблять усю Україну! Почуйте нас! Ми сидимо в бомбосховищах/метро/підвалах вже другу добу. Розплющте очі. Почуйте правду! – написала Злата в сторіс.
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Огнєвіч також написала, що артисти з Росії дезінформують своїх фанатів та шанувальників, пишуть, нібито Україна атакує сама себе.
Ми звертаємося до своїх фанатів, будь ласка, пишіть коментарі під публікаціями зірок із РФ про те, що вони мають допомогти зупинити війну, а не провокувати конфлікт, – написала виконавиця.
Багато світових зірок вже висловилися проти війни в Україні:
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.
- Фотограф Саша Самсонова закликала зупинити війну.
- Актриса Шеннен Доерті просить зірок не мовчати про війну в Україні
- Музикант Джаред Літо також надавав підтримку у Мережі.
- Голлівудський актор Даніель Брюль закликав зупинити війну в Україні
Тим часом Ніколай Басков підтримав напад Росії на Україну.