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Порція натхнення у стилі техно: гурт Go_A випустив новий трек Kalyna

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18 березня, 13:09
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У цей непростий час пропонуємо оцінити музичну новинку від Go_A, які підкорили всю Європу.
Не пропустіть новинку!
Не пропустіть новинку! / Фото: instagram.com/go_a_band

Багато українських артистів вже випустили музичні новинки на підтримку морального духу кожного українця, який зараз перебуває у складних обставинах через російське вторгнення. Так, ми вже ділилися з вами хітами від Насті Каменських, зіркового дуету TamerlanAlena, співачки Наталії Могилевської, улюбленця публіки Олега Винника, рімейком "Я Солдат" від Сергія Бабкіна. Сьогодні ж з'явилася новинка від популярного бенду Go_A.

Нова пісня Go_A називається Kalyna. Анонсуючи новинку, команда також залишила посилання всім, хто хоче допомогти українській армії.

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скріншот з інстаграм Go_A

Ми вже очікуємо, які круті ролики про успіхи наших захисників будуть змонтовані під цю музику. Ловіть порцію натхнення!

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

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