Актор Олексій Панін показав, як його 14-річна донька підготувалася до мітингу на підтримку України

Скандальний російський актор виступає проти війни в Україні та закликає росіян не мовчати

Олексій Панін разом із донькою підтримує Україну / Фото: Instagram

Олексій Панін із тих російських зірок, хто не боїться у себе в соцмережах говорити про вторгнення Росії в Україну. Він неодноразово записував відео, в яких розповідав про російську агресію та намагався достукатися до росіян.

Актор зараз разом із своєю 14-річною донькою Ганною живе в Іспанії. 12 березня вони разом збираються відвідати мітинг у Мадриді на підтримку України. Про це Панін розповів у Instagram і опублікував фото дочки з плакатом "Stop, Putin! Stop, War!"

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Анна Паніна готова до мітингу, – підписав актор знімок

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Олексій Панін зізнавався, що йому соромно за російський паспорт. Трохи пізніше актор пояснив, чому Макс Барських критикує Росію

Зазначимо, деякі російські артисти таки не бояться відкрито говорити про війну в Україні. Свою позицію озвучили Андрій Макаревич , Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова , Максим Галкін

Раніше ми розповідали, які українські та російські знаменитості потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України .