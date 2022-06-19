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Алла Пугачова не старіє! Максим Галкін показав рідкісний сімейний кадр з Ізраїлю (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 червня, 07:32
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Російський гуморист вперше за довгий час опублікував знімок з дружиною та дітьми. А зробив він це у день святкування свого 46-річчя
Галкін показав рідкісне фото з Пугачовою та дітьми
Галкін показав рідкісне фото з Пугачовою та дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вже декілька місяців Максим Галкін та Алла Борисівна з дітьми живуть в Ізраїлі. Зіркове подружжя виїхало з РФ через розв'язану війну в Україні, яку вони не підтримують на відміну від своїх колег-рашистів. Зараз чоловік Примадонни активно гастролює ізраїльськими містами, де не боїться висміювати жалюгідних путінських пропагандистів. Очевидно, вони не збираються наразі повертатись на батьківщину.

Вчора, 18 червня, Максим Галкін відзначив свій 46 день народження. Той день він провів у колі найрідніших.

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В Instagram шоумен опублікував знімок, на якому вся сім'я позує за святковим столом.

Зіркова сім'я разом
Зіркова сім'я разом

День народження! Сім'я – це сила, – коротко підписав кадр артист.

Як бачимо на фото радісний винуватець свята тепло обіймає своїх восьмирічних двійнят – Лізу та Гаррі, а їхня зіркова мама сидить з виделкою та ножем біля міні-тістечка:)

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Не можна не помітити святковий торт з кумедним написом, який, ймовірно, подарували Галкіну. Так, на чорній глазурі, що покриває 90% десерту, написано "Максиму", а на іншій маленькій частині – "Гостям".

В коментарях Максима Галкіна привітали зіркові колеги та віддані прихильники. Також фоловери звернули увагу на те, якими красивими ростуть спадкоємці зіркової пари. Звісно ж, не оминули і Примадонну, яка так і сіяє красою та свіжістю:

  • Обожнюю вашу сім'ю! Алла Борисівна чудово виглядає.
  • Рідні наші! Яке щастя вас бачити! Дітки підросли, засмаглі такі. Алленька квіточка прекрасна як завжди.
  • Класно, дочка схожа на маму, син – на тата.
  • Галкін помолодшав. Красень!
  • Алла Борисівна – ікона радянської естради і жодні орки це в неї не відберуть. Немає їй заміни та немає їй суперників. Вона одна.
Скріншот Instagram

До речі, нещодавно Алла Пугачова поставила на місце рашистів, які напали на Максима Галкіна через його антивоєнну позицію.

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Раніше ми повідомляли, що у РФ зняли "огидне кіно" про Аллу Пугачову. А напередодні на будівлі телецентру "Останкіно" у Москві з'явився напис: "Алло, ти давно тут усіх заї*ала".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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