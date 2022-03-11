+1 до світового бойкоту: музика культового гурту Pink Floyd недоступна для прослуховування в Росії та Білорусі

Поки що наші читачі обговорювали той факт, що російський репер Оксимирон дасть антивоєнний концерт у Туреччині, з'явилася інформація, яку ми також не можемо ігнорувати, адже це ще один гвіздок в труну російського агресора, який розпочав війну проти України.
Ми регулярно розповідаємо вам про нові санкції проти Росії та Білорусі, яка стала посібником Путіна у війні проти України, а також відхід світових брендів та корпорацій з території цих країн-терористів. Тепер до бойкотуючих приєдналася культова група Pink Floyd.
У соцмережах Pink Floyd з'явилося повідомлення про те, що тепер їхня музика буде недоступною на території РФ та Білорусі.
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Щоб стати зі світом, що рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd, починаючи з 1987 року і всі сольні записи Девіда Гілмура, видаляються з усіх постачальників цифрової музики в Росії та Білорусі,
– йдеться у заяві групи.
І ми дякуємо колективу за прояв їхньої громадянської позиції та солідарність зі світом, який засуджує російське вторгнення в Україну.
Тим часом російські зірки прощаються з Instagram.
Також ми не втомлюємося говорити і про інші світові зірки, які висловилися на підтримку України та допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.
- Бенедикт Камбербетч знову підтримав Україну, розгорнувши наш прапор на кінопремії у Санта-Барбарі.
- Крістен Стюарт на премії Spirit Awards підтримала Україну і разом із ведучими показала фак Путіну.
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- Зірка "Сцен із подружнього життя" захопилася мужністю українок, які народжують у бомбосховищах.
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- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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