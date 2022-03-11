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+1 до світового бойкоту: музика культового гурту Pink Floyd недоступна для прослуховування в Росії та Білорусі

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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11 березня, 22:32
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Легендарний музичний колектив озвучив свою позицію та приєднався до миру у боротьбі з російською агресією проти України
Pink Floyd засудили Росію за вторгнення в Україну
Pink Floyd засудили Росію за вторгнення в Україну / Фото: Інстаграм Pink Floyd

Поки що наші читачі обговорювали той факт, що російський репер Оксимирон дасть антивоєнний концерт у Туреччині, з'явилася інформація, яку ми також не можемо ігнорувати, адже це ще один гвіздок в труну російського агресора, який розпочав війну проти України.

Ми регулярно розповідаємо вам про нові санкції проти Росії та Білорусі, яка стала посібником Путіна у війні проти України, а також відхід світових брендів та корпорацій з території цих країн-терористів. Тепер до бойкотуючих приєдналася культова група Pink Floyd.

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У соцмережах Pink Floyd з'явилося повідомлення про те, що тепер їхня музика буде недоступною на території РФ та Білорусі.

знімок екрана з Facebook Pink Floyd

Щоб стати зі світом, що рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd, починаючи з 1987 року і всі сольні записи Девіда Гілмура, видаляються з усіх постачальників цифрової музики в Росії та Білорусі,

– йдеться у заяві групи.

І ми дякуємо колективу за прояв їхньої громадянської позиції та солідарність зі світом, який засуджує російське вторгнення в Україну.

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Тим часом російські зірки прощаються з Instagram.

Також ми не втомлюємося говорити і про інші світові зірки, які висловилися на підтримку України та допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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