Дорн в России, Монатик в Польше, Орбакайте в США: Instagram "разоблачил" локации звезд

Мы провели расследование в соцсети и узнали, где находятся украинские и российские знаменитости

Куда уехали звезды после вторжения РФ в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие звезды украинского шоубиза находятся за пределами Украины. Кто-то выступает на благотворительных концертах , а кто-то решил вместе с семьей временно уехать в безопасное место. Впрочем, есть и те, кто никуда не уезжал.

Сайт "Сегодня" решил узнать, в какой именно стране сейчас находятся селебретис. В Instagram мы провели мини-расследование. Отметим, что это не 100% правда: есть совпадение, а есть и отличия от реальной локации.

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Слава Каминская сейчас действительно находится в Нидерландах вместе с близкими. А вот Снежана Бабкина выехала в Германию вместе с мужем и тремя детьми.

Слава Каминская и Снежана Бабкина

Никита Добрынин остался в Украине и вступил в тероборону Киева . А вот местонахождение Нади Дорофеевой под вопросом. Как известно, артистка сейчас гастролирует по Европе...или не гастролирует?

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Никита Добрынин и Надя Дорофеева

Монатик также сейчас находится за границей – в Польше. А Иван Дорн в России? Что-то здесь не так.

Иван Дорн и Дима Монатик

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Потап вместе с женой Настей Каменских находятся в Испании. Пара отправилась туда еще до начала войны. Сейчас певица принимает участие в благотворительных мероприятиях.

Потап и Настя Каменских

alyona alyona на днях отважилась поехать в Европу с концертами. А вот Джамала еще раньше уехала из Украины вместе с детьми.

Алена Алена и Джамала

Вера Брежнева сейчас действительно находится в Италии, где занимается волонтерством. А вот где ее муж Константин Меладзе – неизвестно. Неужели так и остался в РФ?

Константин Меладзе и Вера Брежнева

Также мы решили пересмотреть местонахождение звезд российского шоубиза, выехавших сразу же после нападения России на Украину. Впрочем, через некоторое время некоторые из них якобы вернулись назад. Но так ли это?

Как известно, Ксения Собчак уехала в Израиль, а Чулпан Хаматова – в Латвию.

Ксения Собчак и Чулпан Хаматова

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уже обустроились в Израиле и даже не планируют возвращаться в страну-убийцу. А вот дочь Примадонны Кристина Орбакайте оказалась в США.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

Рената Литвинова вместе с Земфирой еще месяц назад уехали из РФ. А вот актер Саша Петров, исчезнувший с горизонта после начала войны, сейчас, вероятно, находится в Италии.

Рената Литвинова и Саша Петров

В начале марта появились слухи, что Иван Ургант вместе с семьей уехал в Израиль, но отец ведущего уверял, что тот уже вернулся назад. Также мы решили посмотреть, где сейчас находится певица Натали.

Иван Ургант и Натали

Напомним, ранее Анатолий Анатолич объяснил , почему он семьей выехал из Украины за границу.