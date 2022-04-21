Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Дорн в России, Монатик в Польше, Орбакайте в США: Instagram "разоблачил" локации звезд

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 18:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мы провели расследование в соцсети и узнали, где находятся украинские и российские знаменитости
Куда уехали звезды после вторжения РФ в Украину
Куда уехали звезды после вторжения РФ в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие звезды украинского шоубиза находятся за пределами Украины. Кто-то выступает на благотворительных концертах , а кто-то решил вместе с семьей временно уехать в безопасное место. Впрочем, есть и те, кто никуда не уезжал.

Сайт "Сегодня" решил узнать, в какой именно стране сейчас находятся селебретис. В Instagram мы провели мини-расследование. Отметим, что это не 100% правда: есть совпадение, а есть и отличия от реальной локации.

Реклама

Слава Каминская сейчас действительно находится в Нидерландах вместе с близкими. А вот Снежана Бабкина выехала в Германию вместе с мужем и тремя детьми.

Слава Каминская и Снежана Бабкина
Слава Каминская и Снежана Бабкина

Никита Добрынин остался в Украине и вступил в тероборону Киева . А вот местонахождение Нади Дорофеевой под вопросом. Как известно, артистка сейчас гастролирует по Европе...или не гастролирует?

Реклама

Никита Добрынин и Надя Дорофеева
Никита Добрынин и Надя Дорофеева

Монатик также сейчас находится за границей – в Польше. А Иван Дорн в России? Что-то здесь не так.

Иван Дорн и Дима Монатик
Иван Дорн и Дима Монатик

Реклама

Потап вместе с женой Настей Каменских находятся в Испании. Пара отправилась туда еще до начала войны. Сейчас певица принимает участие в благотворительных мероприятиях.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских

alyona alyona на днях отважилась поехать в Европу с концертами. А вот Джамала еще раньше уехала из Украины вместе с детьми.

Алена Алена и Джамала
Алена Алена и Джамала

Вера Брежнева сейчас действительно находится в Италии, где занимается волонтерством. А вот где ее муж Константин Меладзе – неизвестно. Неужели так и остался в РФ?

Константин Меладзе и Вера Брежнева
Константин Меладзе и Вера Брежнева

Также мы решили пересмотреть местонахождение звезд российского шоубиза, выехавших сразу же после нападения России на Украину. Впрочем, через некоторое время некоторые из них якобы вернулись назад. Но так ли это?

Как известно, Ксения Собчак уехала в Израиль, а Чулпан Хаматова – в Латвию.

Ксения Собчак и Чулпан Хаматова
Ксения Собчак и Чулпан Хаматова

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уже обустроились в Израиле и даже не планируют возвращаться в страну-убийцу. А вот дочь Примадонны Кристина Орбакайте оказалась в США.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

Рената Литвинова вместе с Земфирой еще месяц назад уехали из РФ. А вот актер Саша Петров, исчезнувший с горизонта после начала войны, сейчас, вероятно, находится в Италии.

Рената Литвинова и Саша Петров
Рената Литвинова и Саша Петров

В начале марта появились слухи, что Иван Ургант вместе с семьей уехал в Израиль, но отец ведущего уверял, что тот уже вернулся назад. Также мы решили посмотреть, где сейчас находится певица Натали.

Иван Ургант и Натали
Иван Ургант и Натали

Напомним, ранее Анатолий Анатолич объяснил , почему он семьей выехал из Украины за границу.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Дома звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять