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Олена Кравець зі сльозами на очах звернулася до російських артистів КВК: Включайтеся!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 лютого, 15:33
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Актриса Олена Кравець, як і багато українських знаменитостей, емоційно звернулася до своїх російських колег та колишніх артистів КВК з проханням про допомогу
Олена Кравець записала звернення до російських артистів
Олена Кравець записала звернення до російських артистів / Фото: instagram.com/lennykravets

Олена Кравець разом зі своїми рідними, як і говорила раніше , зараз залишається у столиці України. Зі сльозами на очах актриса записала звернення до колег з Росії та колишніх артистів КВК.

Актриса вкотре попросила російських артистів та знаменитостей не мовчати про війну в Україні та залучити свою багатомільйонну аудиторію, щоб люди в РФ знали правду про події в українських містах.

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Ви пам'ятаєте колись, коли ми грали у КВК, нам доводилося переписувати хатинку та візитки за ніч? Діти, у вас ще є час переписати хід цієї гри! У вас велика багатомільйонна аудиторія, ви класно вигадуєте і складаєте ... Хлопці, придумайте що-небудь! Придумайте що-небудь, щоб ця гра не закінчилася погано в першу чергу для вас, тому що все до того йде! Ми тут, повірте, вистоємо, але з вами, вигравши, не будемо грати ніколи! Хлопці, вмикайтеся! – сказала у своєму зверненні Кравець.

Нагадаємо, що вже багато російських та світових знаменитостей виступили зі зверненням до Володимира Путіна і зажадали припинити військове вторгнення в Україну. Так, у зв'язку з війною в Україні проти вторгнення Росії виступили:

Марія Коробова
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