Любовь Успенская, Риз Уизерспун и другие звезды, у которых дети похожи на них как две капли воды

С генетикой не поспоришь. И этот факт хорошо подтверждают знаменитости и их дети – они такие же красивые и привлекательные и нисколько не уступают своим звездным родителям

Любовь Успенская и Риз Уизерспун с дочерьми. / Фото: Instagram

Некоторые дети настолько похожи на своих мам или пап, что кажется, будто это один и тот же человек, который просто родился дважды с разницей в десятилетия. "Сегодня" собрали подборку звездных детей, похожих на своих родителей, как две капли воды. Поверьте, вы будете удивлены.

Кстати, вы уже видели, как похожи сыновья MONATIK на своего звездного отца. Нет?! Тогда смотрите здесь.

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Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп. / Фото: Instagram

Вы только посмотрите, как дочь похожа на свою маму. Напомним, что 22-летняя Лили-Роуз – это ребенок фотомодели Ванессы Паради и актера Джонни Деппа. Девушка определенно переняла все лучшие черты лица своих родных.

Клинт Иствуд и Скотт Иствуд

Клинт Иствуд и Скотт Иствуд. / Фото: Instagram

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Ох, что отец, что сын – покорители женских сердец. Сходство очевидно. Интересно, что актер и режиссер Клинт Иствуд до 2002 года не признавал себя отцом Скотта, а также младшей дочери Кэтрин, которых родила ему стюардесса Джейслин Ривз. А все потому, что это внебрачные дети. Актер в то время был женат на актрисе Сондре Лок. Но как бы то ни было, отец с сыном – как две капли воды.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. / Фото: Instagram

Дочь популярной исполнительницы городских романсов и шансона – точная копия мамы! Отметим, что знаменитость, которую обвинили в краже песни, четырежды была в браке. И именно последний избранник Успенской – Александр Плаксин стал ее судьбой – с ним певица уже около 30 лет. У супругов есть дочь Таня, которая увлекается живописью и работает в школе йоги.

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Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова

Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова. / Фото: Instagram

25-летняя дочь звезды "Моей прекрасной няни" и бизнесмена Дмитрия Стрюкова – копия звездной мамы! Кстати, несколько лет назад Анна, которая показала любимый курорт мамы,ссменила фамилию именно на Заворотнюк. Впрочем, и без этого было ясно, чья она дочь.

Риз Уизерспун и Ава Филипп

Риз Уизерспун и Ава Филипп. / Фото: Instagram

"Смотрю на тебя, как в зеркало" – это точно про первого ребенка актеров Риз и Райана Филиппа. Кстати, девушку назвали в честь звезды Голливуда 40-50-х Авы Гарднер. Сейчас она учится в университете и довольно часто появляется вместе с мамой на публике.

Вера Брежнева и Соня Киперман

Вера Брежнева и Соня Киперман. / Фото: Instagram

Старшая дочь экс-солистки группы "ВИА Гра", которая записала римейк популярного трио 2000-х, переняла от звездной мамы лучшие черты лица, не так ли? Сегодня Соня работает моделью и снимается в сериалах.

Анджелина Джоли и Шайло

Анджелина Джоли и Шайло. / Фото: Instagram

15-летняя Шайло – это первый биологический ребенок Джоли и Брэда Питта. С возрастом она феноменально становится похожей на свою мамочку, впрочем есть что-то и от папы. Кстати, Шайло долгое время мечтала стать…мальчиком! Однако, недавно стало известно, что девушка передумала менять пол и сейчас она приобретает свою женственность и грациозность.

Джуд Лоу и Рафферти Лоу

Джуд Лоу и Рафферти Лоу. / Фото: Instagram

Популярный актер – счастливый отец пятерых детей. Однако именно 24-летний Раффетти, которого подарила Лоу кинопродюсер Сэйди Фрост, невероятно схож со звездным отцом. В последнее время парень регулярно появляется на страницах светской хроники и осваивает подиум.

Милла Йовович и Эвер Андерсон

Милла Йовович и Эвер Андерсон. / Фото: Instagram

Чем взрослее девочка становится, тем больше она похожа на мамочку. Не зря фаны актрисы говорят, что они как сестры. У них одинаковые глаза, улыбки, черты лица – почти все. Это фантастика! Эвер пошла по стопам звездной мамы и также с девяти лет начала появляться в кино и пробовать себя в роли фотомодели.

Анжелика и Елизавета Варум

Анжелика и Елизавета Варум. / Фото: Instagram

В браке с известным музыкантом Леонидом Агутиным Анжелика родила дочь Лизу, которая очень уж похожа на своих звездных родителей, особенно маму – волосы, глаза, губы. Более того, 22-летняя девушка также решила посвятить себя музыке. Она создала рок-группу Without Gravity ("Без притяжения"), сейчас живет в США и получила даже гражданство этой страны.

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