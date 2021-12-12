Любов Успенська, Різ Візерспун та інші зірки, у яких діти схожі на них як дві краплі води

Із генетикою не посперечаєшся. І цей факт добре підтверджують знаменитості та їхні діти – вони такі ж красиві та привабливі і анітрохи не поступаються своїм зірковим батькам

Любов Успенська та Різ Візерспун з доньками. / Фото: Instagram

Деякі дітлахи настільки схожі на своїх мам чи тат, що здається, ніби це одна й та сама людина, яка просто народилася двічі з різницею в десятиліття. "Сьогодні" зібрали добірку зіркових дітей, які схожі на своїх батьків, як дві краплі води. Повірте, ви будете здивовані.

До речі, ви вже бачили, як схожі сини MONATIK на свого зіркового татусі. Ні?! Тоді дивіться тут.

Реклама

Ванесса Параді та Лілі-Роуз Депп

Ванесса Параді та Лілі-Роуз Депп. / Фото: Instagram

Ви тільки гляньте, як донька схожа на свою матусю. Нагадаємо, що 22-річна Лілі-Роуз – це дитина фотомоделі Ванесси Параді та актора Джонні Деппа. Дівчина безперечно перейняла всі найкращі риси обличчя від своїх рідних.

Клінт Іствуд та Скотт Іствуд

Клінт Іствуд та Скотт Іствуд. / Фото: Instagram

Реклама

Ох, тут що батько, що син – підкорювачі жіночих сердець. Подібність очевидна. Цікаво, що актор та режисер Клінт Іствуд до 2002 року не визнавав себе батьком Скотта, а також молодшої доньки Кетрін, яких народила йому стюарддеса Джейслін Рівз. А все тому, що це позашлюбні діти. Актор в той час був одружений з акторкою Сондре Лок. Та як би там не було, батько з сином – як дві каплі води.

Любов Успенська та Тетяна Плаксіна

Любов Успенська та Тетяна Плаксіна. / Фото: Instagram

Донька популярної виконавиці міських романсів та шансону – точна копія мами! Зазначимо, що знаменитість, яку звинуватили у крадіжці пісні, чотири рази була у шлюбі. І саме останній обранець Успенської – Олександр Плаксін став її долею – з ним співачка вже близько 30 років. У подружжя є донька Таня, яка захоплюється живописом та працює у школі йоги.

Реклама

Анастасія Заворотнюк та Ганна Стрюкова

Анастасія Заворотнюк та Ганна Стрюкова. / Фото: Instagram

25-річна донька зірки "Моєї прекрасної няня" та бізнесмена Дмитра Стрюкова – копія зіркової матусі! До речі, декілька років тому Ганна, яка показала улюблений курорт мами, змінила прізвище саме на Заворотнюк. Втім, і без цього було зрозуміло, чия вона донька.

Різ Візерспун та Ава Філіпп

Різ Візерспун та Ава Філіпп. / Фото: Instagram

"Дивлюсь у тебе, як у дзеркало" – це точно вислів про першу дитину акторів Різ та Райана Філіппа. До речі, дівчину назвали на честь зірки Голлівуду 40-50-х Ави Гарднер. Зараз вона навчається в університеті і досить таки часто з'являється разом з мамою на публіці.

Віра Брежнєва та Соня Кіперман

Віра Брежнєва та Соня Кіперман. / Фото: Instagram

Старша донька екссолістки гурту "ВІА Гра", яка записала рімейк популярного тріо 2000-х, перейняла від зіркової мами найкращі риси обличчя, чи не так?! Сьогодні Соня працює моделлю та знімається у серіалах.

Анджеліна Джолі та Шайло

Анджеліна Джолі та Шайло. / Фото: Instagram

15-річна Шайло – це перша біологічна дитина Джолі та Бреда Пітта. Підрісши, вона феноменально стає схожою на свою матусю, втім є щось і від тата. До речі, Шайло довгий час мріяла стати... хлопчиком! Однак, нещодавно стало відомо, дівчина передумала змінювати стать і зараз вона пізнає свою жіночність та граційність.

Джуд Лоу та Рафферті Лоу

Джуд Лоу та Рафферті Лоу. / Фото: Instagram

Популярний актор – щасливий батько п'ятьох дітей. Проте саме 24-річний Раффеті, якого подарувала Лоу кінопродюсерка Сейді Фрост, неймовірно схожий з зірковим батьком. Останнім часом хлопець регулярно з'являється на сторінках світської хроніки та освоює подіум.

Мілла Йовович та Евер Андерсон

Мілла Йовович та Евер Андерсон. / Фото: Instagram

Чим дорослішою дівчинка стає, тим більше вона схожа на матусю. Не даремно шанувальники акторика кажуть, що вони як сестри. У них одинакові очі, посмішки, риси обличчя – загалом майже все. Це фантастично! Евер пішла стопами зіркової матусі і також з дев'яти років почала з'являтись у кіно та пробувати себе у ролі фотомоделі.

Анжеліка та Єлизавета Варум

Анжеліка та Єлизавета Варум. / Фото: Instagram

У шлюбі з відомим музикантом Леонідом Агутіним Анжеліка народила донечку Лізу, яка дуже вже схоже на своїх зіркових батьків, особливо маму – волосся, очі, губи. Ба більше, 22-річна дівчина також вирішила присвятити себе музиці. Вона створила рок-гурт Without Gravity ("Без тяжіння"), зараз живе у США та отримала навіть громаднство тої країни.

Більше новин про селебретіс: