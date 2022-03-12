Пауло Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и призвал не начинать "русофобию"

Пока одни писатели активно выступают в поддержку Украины, как Стивен Кинг и Джоан Роулинг, другие же пишут твитты в поддержку русского народа.
Так, бразильский писатель Пауло Коэльо, автор популярных романов "Алхимик" и "Одиннадцать минут", в своем Twitter-аккаунте призвал не начинать русофобию.
Украинский кризис – удобный повод для русофобии. Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле (Украина). Я проехал 10 тысяч километров на поезде от Москвы до Владивостока (Россия). Да, идет война: не нужно винить простой народ, – написал писатель.
В комментариях множество пользователей возмутились тем, что Коэльо осмелился назвать кровопролитную войну в Украине "кризисом".
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- "Во-первых, это не украинский кризис, а жестокое вторжение России. Второе – убивают людей, в т.ч. детей и уничтожая все, что они видят. Если бы они сделали это с вами, разве у вас не было бы "фобии"?"
Также напомним, что многие западные звезды уже и высказывались в поддержку Украины, и помогают материально.
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Мы уверены в победе. Все будет Украина!