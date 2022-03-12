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Пауло Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и призвал не начинать "русофобию"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 23:52
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Нападение России на Украину для бразильского писателя всего лишь "украинский кризис", который он считает поводом для начала ненависти к русским
Пауло Коэльо
Пауло Коэльо / Фото: Facebook

Пока одни писатели активно выступают в поддержку Украины, как Стивен Кинг и Джоан Роулинг, другие же пишут твитты в поддержку русского народа.

Так, бразильский писатель Пауло Коэльо, автор популярных романов "Алхимик" и "Одиннадцать минут", в своем Twitter-аккаунте призвал не начинать русофобию.

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Украинский кризис – удобный повод для русофобии. Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле (Украина). Я проехал 10 тысяч километров на поезде от Москвы до Владивостока (Россия). Да, идет война: не нужно винить простой народ, – написал писатель.

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В комментариях множество пользователей возмутились тем, что Коэльо осмелился назвать кровопролитную войну в Украине "кризисом".

  • "Это не украинский кризис, это называется украинский ГЕНОЦИД"
  • "Это война. Крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой войны, неспровоцированная, неоправданная война!"
  • "Если да, то вы должны просить украинцев умирать тише, чтобы все остальные могли продолжать наслаждаться жизнью, полной любви к России! Кстати, это война, а не кризис"
  • "Во-первых, это не украинский кризис, а жестокое вторжение России. Второе – убивают людей, в т.ч. детей и уничтожая все, что они видят. Если бы они сделали это с вами, разве у вас не было бы "фобии"?"
Скриншот

Также напомним, что многие западные звезды уже и высказывались в поддержку Украины, и помогают материально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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