Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Фіналіст "Холостячки" Діма Шевченко засвітився з дівчиною. Знайшов заміну Огнєвіч?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 15:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дмитро Шевченко, якого глядачі вважали фаворитом, мріяв побудувати майбутнє разом зі Златою Огнєвіч. Втім, співачка сказала "так" іншому
Дмитро Шевченко програв у фіналі "Холостячки-2" Андрію Задворному.
Дмитро Шевченко програв у фіналі "Холостячки-2" Андрію Задворному. / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

Глядачі неодноразово бачили у реаліті "Холостячка-2" шалену хімію між артисткою та бізнесменом зі Львова. Чого вартує лише їхнє останнє палке побачення, у якому було забагато пристрасті. Тож шанувальники були впевнені, що Злата саме Діму обере у фіналі, однак вона вирішила будувати стосунки з Андрієм Задворним.

Ймовірно, Діму ранило таке рішення. Він навіть з фінальної церемонії пішов, не сказавши жодного слова Огнєвіч.

Реклама

Пізніше ж чоловік зізнався у Мережі, що усе життя не хотів відкриватися у стосунках, але зі Златою "почав хотіти вперше в житті відкриватись".

Дмитро Шевченко був фаворитом Злати Огнєвіч.
Дмитро Шевченко був фаворитом Злати Огнєвіч. / Фото: пресс-служба СТБ

Незважаючи на вибір Злати, бізнесмен щиро вірив, що зустріне свою долю, з якою точно буде щасливий. І от, напевно, цей момент настав. Так, у Мережі пішли чутки, що Діма Шевченко закрутив роман з дівчиною, яка допомагала знімати проєкт "Холостячка". Оце такої!

Реклама

Зазначимо, що шанувальники продовжують активно обговорювати потенційний розвиток подій після закінчення реаліті. Так, користувачі припускали, що Діма продовжив боротися за серце артистка, і та врешті-решт кинула Андрія заради нього.

Також раніше Шевченко повідомляв, що все-таки переїхав зі Львова до Києва, мов там на нього "чекає кохання". Фоловери одразу почали догадуватись, що це Злата. Але їх чекало розчарування.

Так, нещодавно у Instastories одна з дівчат зі знімальної групи опублікувала фото з Дімою. На світлині, бізнесмен обіймає дівчину та щиро посміхається. Що ж, можливо це і є те кохання?!

Реклама
Фото: instagram/dmitrij_sheff

Як же ти дратував мене іноді. Але за цю посмішку прощаю тобі все! Люби,- підписала фото дівчина.

Втім, сам Діма не розкриває подробиці особистого життя, як і Злата з Андрієм. Однак правду про стосунки Огнєвіч та її обранця глядачі дізнаються вже 10 грудня у пост-шоу.

До речі, якщо ви раптом не бачили фінальний випуск "Холостячки", то ми вам пропонуємо дізнатись найцікавіші та найпікантніші моменти епізоду у нашому матеріалі.

А ще пропонуємо вам більше дізнатись про обранця співачки Андрія Задворного, у якого є донька. Відомо, що чоловік також займається бізнесом.

Більше новин про романтичне реаліті:

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти