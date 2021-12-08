Фіналіст "Холостячки" Діма Шевченко засвітився з дівчиною. Знайшов заміну Огнєвіч?

Дмитро Шевченко, якого глядачі вважали фаворитом, мріяв побудувати майбутнє разом зі Златою Огнєвіч. Втім, співачка сказала "так" іншому

Дмитро Шевченко програв у фіналі "Холостячки-2" Андрію Задворному. / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

Глядачі неодноразово бачили у реаліті "Холостячка-2" шалену хімію між артисткою та бізнесменом зі Львова. Чого вартує лише їхнє останнє палке побачення, у якому було забагато пристрасті. Тож шанувальники були впевнені, що Злата саме Діму обере у фіналі, однак вона вирішила будувати стосунки з Андрієм Задворним.

Ймовірно, Діму ранило таке рішення. Він навіть з фінальної церемонії пішов, не сказавши жодного слова Огнєвіч.

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Пізніше ж чоловік зізнався у Мережі, що усе життя не хотів відкриватися у стосунках, але зі Златою "почав хотіти вперше в житті відкриватись".

Дмитро Шевченко був фаворитом Злати Огнєвіч. / Фото: пресс-служба СТБ

Незважаючи на вибір Злати, бізнесмен щиро вірив, що зустріне свою долю, з якою точно буде щасливий. І от, напевно, цей момент настав. Так, у Мережі пішли чутки, що Діма Шевченко закрутив роман з дівчиною, яка допомагала знімати проєкт "Холостячка". Оце такої!

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Зазначимо, що шанувальники продовжують активно обговорювати потенційний розвиток подій після закінчення реаліті. Так, користувачі припускали, що Діма продовжив боротися за серце артистка, і та врешті-решт кинула Андрія заради нього.

Також раніше Шевченко повідомляв, що все-таки переїхав зі Львова до Києва, мов там на нього "чекає кохання". Фоловери одразу почали догадуватись, що це Злата. Але їх чекало розчарування.

Так, нещодавно у Instastories одна з дівчат зі знімальної групи опублікувала фото з Дімою. На світлині, бізнесмен обіймає дівчину та щиро посміхається. Що ж, можливо це і є те кохання?!

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Фото: instagram/dmitrij_sheff

Як же ти дратував мене іноді. Але за цю посмішку прощаю тобі все! Люби,- підписала фото дівчина.

Втім, сам Діма не розкриває подробиці особистого життя, як і Злата з Андрієм. Однак правду про стосунки Огнєвіч та її обранця глядачі дізнаються вже 10 грудня у пост-шоу.

До речі, якщо ви раптом не бачили фінальний випуск "Холостячки", то ми вам пропонуємо дізнатись найцікавіші та найпікантніші моменти епізоду у нашому матеріалі.

А ще пропонуємо вам більше дізнатись про обранця співачки Андрія Задворного, у якого є донька. Відомо, що чоловік також займається бізнесом.

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