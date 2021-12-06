Замість Огнєвіч Холостячкою могла стати інша відома співачка: Не пройшла кастинг

Як виявилось, співачка Злата Огнєвіч могла б не стати головною героїнею романтичного реаліті. Спробувати знайти свою долю прагнули й інші селебретіс

Міша Романова могла стати героїнею реаліті "Холостячка-2". / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, Instagram/misharomanova

Ось і пройшов фінальний випуск реаліті "Холостячка-2", де за серце Злати Огнєвіч боролися троє чоловіків – Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Однак співачка сказала "так" Андрію і саме йому зізналася в коханні.

Втім, стало відомо, що головню героїнею шоу могла бути зовсім не Огнєвіч. Так, знайти обранця на все життя могла б ексучасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова. Саме кандидатуру цієї артистки творці "Холостячки" розглядали для проєкту.

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Водночас Романова підтвердила, що справді проходила кастинг, також з нею проводили пробні побачення.

Але, за словами співачки, після пробних зйомок її кандидатуру відсіяли та обрали Огнєвіч.

Це правда. Я брала участь у відборі. Я була однією з претенденток. Знімали ми там одну пілотну версію, але взяли іншу дівчинку, іншу артистку. Я мала брати участь у цьому шоу, але, напевно, не пройшла кастинг, – розповіла Міша в інтерв'ю радіо "Русский хит".

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До речі, раніше про кандидатуру Романової казала і зірка першого сезону реаліті Ксенія Мішина, яка у фіналі обрала Олександра Еллерта, з яким незабаром вони розійшлися.

Так, акторка пояснювала, що вона була єдиною претенденткою на роль "Холостячки-1" , а для другого сезону проводився кастинг, де цілком могли обрати Мішу Романову, однак з незрозумілих причин цього не відбулося.

Нагадаємо, що після того, як Огнєвіч зробила вибір у фінальному випуску, на неї посипався хейт у Мережі. Шанувальники нарікають співачці, що вона "зробила велику помилку". Багато хто думав, що ідеальна пара для Злати – Дмитро Шевченко.

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Артистка не стала мовчати і відповіла на гостру критику фоловерів. Вона подякувала шанувальникам, що знайшли для неї час і "випустили ракету в коментарях".

Що відомо про Мішу Романову

Справжнє ім'я співачки – Наталія Могиленець. Вона народилася в Херсоні 1993 року. З 2013 до 2018 року була учасницею гурту "ВІА Гра", після того як здобула перемоги на проєкті "Хочу до Меладзе". Зараз артистка будує сольну кар'єру.

Міша Романова / Фото: Instagram/misharomanova

Зірці часто приписували роман з Максом Барських. У 2020 році Романова вперше розповіла, що у неї справді були стосунки з співаком, проте зараз їх пов'язує тільки дружба.

Відомо, що на початку кар'єра Міша Романова жила в одній квартирі з Максом Барських. Тоді вони саме переїхала до Києва для вступу до академії естрадного та циркового мистецтва.

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