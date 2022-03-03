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"Я пишаюся своєю національністю": Лія Меладзе записала мотивуюче відео для українців

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 13:14
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Дочка Костянтина Меладзе в інстаграм опублікувала гарне виконання пісні та душевні рядки, які точно можуть заспокоїти та мотивувати багатьох
Лія Меладзе записала душевне відео
Лія Меладзе записала душевне відео / Фото: instagram.com/meladzeliya

Харизматична та шалено талановита Лія Меладзе , дочка композитора та продюсера Костянтина Меладзе, в інстаграм кілька днів тому опублікувала надихаюче послання всім українцям, які переживають непрості часи через вторгнення Росії в Україну. І воно не втрачає своєї актуальності.

Публікуємо мову дівчини, яка мала б будувати свій музичний шлях в " Голоси країни", але тепер, як і всі українці, живе в умовах війни, далі без змін.

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"Україна, країна моєї душі та мого серця, моя батьківщина, не замінна. Я пишусь своєю національністю. Не має значення де я буду, але я завжди з гордістю говоритиму про те, що я з тої країни де Карпатські гори, де море, де пам'ятники, де народилося стільки талантливих письменників, поєтів, художників, де найдобріші люди, де щирі посмішки, де найвеселіші дідусі та бабусі, де найцікавіша та найзахоплююча історія. Весь світ пишається нашими Солдатами, нашою відвагою, нашим Президентом та нашою силою волі та духу. Ми приклад для багатьох, нам не обов'язково бути в книжці з історії, але ми точно будемо, адже ми є історія. Я пам'ятаю як під цю пісню в 2019 їхала на сороковому тролейбусі до Олімпійської, було 4 вечори, жовтень, ніжно сідало сонце, залишаючи тепло помаранчеве світло на сидіннях. І кожен із нас ще вийде надвір під звуки гімну, а не бузку. Будуть салюті, і скоро ми перестанемо асоціювати їх із вибухами та стріляниною. Вийдуть музыканты на вулиці, ми будемо бігати парками, біля метро замість бомбосховища всі знову поспішатимуть по своїх справах або на зустрічі до коханих. Ми будемо плакати тільки від счастья, ми будемо вмирати тільки від старості, ми завжди будемо незалежні, бо це те, чого ми прагнемо, а якщо Українець чогось прагне – він це отримує.
"Вона залікує рани, встане та розпустить коси.
Одягне плаття з квітів і покроє босий
По ранковій росі, ногами збираючи краплі.
Тут не війна – тут всі свої, брат, настав час ховати шаблі.
Слава Украине!"

Душевне виконання пісні від Лії Меладзе не пропустіть у відео.

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Нехай душевне виконання пісні від Лії буде для всіх ще однією порцією мотивації та важливою цеглиною у підтримці бойового настрою.

Тим часом у Росії є публічні люди, які вже висловилися проти війни в Україні:

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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Україна 24

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