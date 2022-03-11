+1 к мировому бойкоту: музыка культовой группы Pink Floyd недоступна для прослушивания в России и Беларуси

Pink Floyd осудили Россию за вторжение в Украину / Фото: Инстаграм Pink Floyd

Пока наши читатели обсуждали тот факт, что российский рэпер Оксимирон даст антивоенный концерт в Турции, появилась информация, которую мы также не можем игнорировать, ведь это еще один гвоздик в гроб российского агрессора, начавшего войну против Украины.

Мы регулярно рассказываем вам о новых санкциях против России и Беларуси, которая стала пособником Путина в войне против Украины, а также уходе мировых брендов и корпораций с территории этих стран-террористов. Теперь к числу бойкотирующих присоединилась культовая группа Pink Floyd.

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В соцсетях Pink Floyd появилось сообщение о том, что теперь их музыка будет недоступной на территории РФ и Беларуси.

скриншот из Facebook Pink Floyd

Чтобы стать с миром, решительно осуждающим вторжение России в Украину, произведения Pink Floyd, начиная с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмура, с сегодняшнего дня удаляются со всех поставщиков цифровой музыки в России и Беларуси,

– говорится в заявлении группы.

И мы благодарим коллектив за проявление их гражданской позиции и солидарность с миром, осуждающим российское вторжение в Украину.

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Тем временем российские звезды прощаются с Instagram.

Также мы не устаем говорить и о других мировых звездах, которые высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.

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Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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