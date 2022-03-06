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Культовая группа Gorillaz поддерживает Украину: "Наша любовь и мысли с вами"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 18:46
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В это непростое время, когда Россия продолжает полномасштабную войну в Украине, мировые знаменитости продолжают высказываться в поддержку нашей страны
Gorillaz поддерживают Украину
Gorillaz поддерживают Украину / Фото: Инстаграм Gorillaz

Недавно мы писали о том, что группа Rammstein озвучила свою позицию, поддержав украинцев. Но также мы не можем оставить без внимания тот факт, что и культовая группа Gorillaz стоит на стороне Украины, на которую подло напала Россия.

На своей странице в инстаграм Gorillaz опубликовали такое послание ко всем украинцам и тем людям в РФ, которые не поддерживают безумие российских властей:

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Наша любовь и мысли с вами, люди в Украине и те в России, кто против бессмысленной войны. Мы надеемся, что сможем для вас сыграть, как только это безумие закончится. И это должно случиться скоро. Мы с Украиной!

Gorillaz, мы благодарим вас за позицию!

Также напомним, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.

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Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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