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Культова група Gorillaz підтримує Україну: "Наша любов та думки з вами"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 18:46
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У цей непростий час, коли Росія продовжує повномасштабну війну в Україні, світові знаменитості продовжують висловлюватись на підтримку нашої країни.
Gorillaz підтримують Україну
Gorillaz підтримують Україну / Фото: Інстаграм Gorillaz

Нещодавно ми писали про те, що гурт Rammstein озвучив свою позицію, підтримавши українців. Але також ми не можемо залишити поза увагою той факт, що й культовий гурт Gorillaz стоїть на боці України, на яку підло напала Росія.

На своїй сторінці у інстаграм Gorillaz опублікували таке послання до всіх українців і тих людей у РФ, які не підтримують безумство російської влади:

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Наша любов та думки з вами, люди в Україні і ті в Росії, хто проти безглуздої війни. Ми сподіваємося, що зможемо вам зіграти, як тільки це безумство закінчиться. І це має статися незабаром. Ми з Україною!

Gorillaz, ми дякуємо вам за позицію!

Також нагадаємо, що багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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