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Звезда сериала Кадетство поддержал вторжение россии в Украину, а потом пожаловался на реакцию Сети

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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16 марта, 00:03
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Актер Кирилл Емельянов опубликовал Stories в Instagram, которое в Сети оценили не все
Кирилл Емельянов из Кадетства прокомментировал вторжение россии в Украину
Кирилл Емельянов из Кадетства прокомментировал вторжение россии в Украину / Фото: скриншот

Вслед за Николаем Басковым и Стасом Михайловым звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов тоже высказался в поддержку российского агрессии. Актер не писал длинных постов, он опубликовал только одно фото, но этого было достаточно.

За Россию! За свободу! До конца! – написал Кирилл, добавив, что ему не стыдно

Скриншот: Instagram

Актер отметил, что его страничку могут заблокировать из-за жалоб. Емельянов не стал подбирать слов, а тех кто жаловался на его публикацию назвал "жалкими клоунами".

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Скриншот: Instagram

В итоге получил еще одну волну хейта от украинцев. Актер показал, что пришло много сообщений.

Читаю ваши проклятия...Мне вас дур и дураков жаль

Скриншот: Instagram

Большинство российских звезд решили молчать о нападении россии на Украину. Но все же есть артисты, которые выступили против российской агрессии Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Алексей Панин, Максим Галкин не побоялись высказаться в поддержку Украины.

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Элина Пелешенко
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1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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