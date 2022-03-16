Зірка серіалу Кадетство підтримав вторгнення росії в Україну, а потім поскаржився на реакцію Мережі

Слідом за Миколою Басковим і Стасом Михайловим зірка серіалу "Кадетство" Кирило Ємельянов також висловився за російську агресію. Актор не писав довгих постів, він опублікував лише одне фото, але цього було достатньо.
За Росію! За волю! До кінця! – написав Кирило, додавши, що йому не соромно
Актор зазначив, що його сторінку можуть заблокувати через скарги. Ємельянов не став підбирати слів, а тих, хто скаржився на його публікацію, назвав "жалюгідними клоунами".
Зрештою отримав ще одну хвилю хейту від українців. Актор показав, що надійшло багато повідомлень.
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Більшість російських зірок вирішили мовчати про напад росії на Україну. Але все ж таки є артисти, які виступили проти російської агресії. Андрій Макаревич , Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова , Олексій Панін , Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.
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