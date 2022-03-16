Зірка серіалу Кадетство підтримав вторгнення росії в Україну, а потім поскаржився на реакцію Мережі

Актор Кирило Ємельянов опублікував Stories у Instagram, яке у Мережі оцінили не всі

Кирило Ємельянов із Кадетства прокоментував вторгнення росії в Україну / Фото: скриншот

Слідом за Миколою Басковим і Стасом Михайловим зірка серіалу "Кадетство" Кирило Ємельянов також висловився за російську агресію. Актор не писав довгих постів, він опублікував лише одне фото, але цього було достатньо.

За Росію! За волю! До кінця! – написав Кирило, додавши, що йому не соромно

Скріншот: Instagram

Актор зазначив, що його сторінку можуть заблокувати через скарги. Ємельянов не став підбирати слів, а тих, хто скаржився на його публікацію, назвав "жалюгідними клоунами".

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Скріншот: Instagram

Зрештою отримав ще одну хвилю хейту від українців. Актор показав, що надійшло багато повідомлень.

Читаю ваші прокляття ... Мені вас дур і дурнів шкода

Скріншот: Instagram

Більшість російських зірок вирішили мовчати про напад росії на Україну. Але все ж таки є артисти, які виступили проти російської агресії. Андрій Макаревич , Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова , Олексій Панін , Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.

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