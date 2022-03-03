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Маленькі двійнята Каті Бужинської у сльозах благають зупинити війну в Україні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 15:45
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Із закликом зупинити кровопролитну війну в Україні до російської влади звернулися маленькі син та донька української співачки Каті Бужинської
Катя Бужинська показала дітей, що плачуть через війну
Катя Бужинська показала дітей, що плачуть через війну / Фото: Instagram/buzhynska

Діти багатьох українських зірок показують свою позицію та закликають російські війська до світу. Так, відеозвернення проти війни записала дочка Костянтина Меладзе Лія .

А українська співачка Катя Бужинська у Instagram показала своїх заплаканих малюків, які благають зупинити воєнні дії. На дитячих малюнках п'ятирічних двійнят Каті та Діми намальовані зовсім не дитячі сюжети.

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Маленькі янголятка не повинні знати, що таке війна! Вони не повинні ночувати у холодних підвалах та голодувати! Діти повинні засинати під колискову, яку співає мати, а не під страшні вибухи агресора! – підписала публікацію Бужинська.

Виконавиця також звернулася до російської влади та заявила, що кожна сльозинка українських дітей тепер буде на їхній совісті.

Діти Каті Бужинської проти війни
Діти Каті Бужинської проти війни / Фото: Instagram/buzhynska

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Тим часом у Росії є публічні люди, які вже висловилися проти війни в Україні:

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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