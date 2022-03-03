Маленькі двійнята Каті Бужинської у сльозах благають зупинити війну в Україні

Діти багатьох українських зірок показують свою позицію та закликають російські війська до світу. Так, відеозвернення проти війни записала дочка Костянтина Меладзе Лія .
А українська співачка Катя Бужинська у Instagram показала своїх заплаканих малюків, які благають зупинити воєнні дії. На дитячих малюнках п'ятирічних двійнят Каті та Діми намальовані зовсім не дитячі сюжети.
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Маленькі янголятка не повинні знати, що таке війна! Вони не повинні ночувати у холодних підвалах та голодувати! Діти повинні засинати під колискову, яку співає мати, а не під страшні вибухи агресора! – підписала публікацію Бужинська.
Виконавиця також звернулася до російської влади та заявила, що кожна сльозинка українських дітей тепер буде на їхній совісті.
Тим часом у Росії є публічні люди, які вже висловилися проти війни в Україні:
- Подружжя Леонід Агутін та Анжеліка Варум вимагають припинити війну.
- Дружина Федора Бондарчука виступила проти війни в Україні з відкритим листом сценаристів РФ.
- Блогерка Ніка Білоцерковська відкрито підтримала українців.
- Російський актор Олексій Панін зізнався, що йому соромно за його російський паспорт
- Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.
- Блогер Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну.
- Софія Ротару не мовчала про вторгнення Росії: По всій Україні точаться жорстокі бої.
Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!
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