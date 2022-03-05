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Санкции в деле: звезды РФ массово скупают криптовалюту, чтобы спасти свои состояния

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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5 марта, 15:08
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Многие из российских звезд из-за введенных санкций и других мер принялись спасать свои деньги
Звезды бросились спасать состояния
Звезды бросились спасать состояния / Фото: скриншот, https://www.1zoom.ru/

Пока в Сети обсуждали тот факт, что российских звезд к понедельнику призвали определиться с позицией по войне в Украине, появилось очередное доказательство того, что санкции против России, введенные за нападение на Украину, хорошо работают. Ответственность за поддержку российских властей или молчание в этом контексте теперь почувствует каждый на своем кошельке.

В Телеграм-каналах появилась информация о том, что российские звезды массово начали скупать криптовалюту через посредников. На этот шаг, если верить источникам, уже пошли Юрий Дудь, Ольга Бузова, Иван Ургант.

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Среди других, кто уводят свои деньги из РФ, – Елена Перминова и Земфира, уехавшая из России. Сообщается, что у них запасы в Лондоне. Ургант и Максим Галкин, также покинувший всей семьей Россию, перевели деньги в Израиль.

Если верить источникам, Настя Ивлеева, Элджей и Юрий Дудь, критиковавший войну России против Украины, стараются наладить новую жизнь на Кипре. Проверить эту информацию не предоставляется возможным, но все же звучит очень убедительно.

Напоминаем, есть в РФ много публичных людей, которые уже высказались против войны в Украине.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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