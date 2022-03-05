Санкції в ділі: зірки РФ масово скуповують криптовалюту, щоб урятувати свої статки

Багато хто з російських зірок через введені санкції та інші заходи почали рятувати свої гроші

Зірки кинулись рятувати статки / Фото: скріншот, https://www.1zoom.ru/

Поки в Мережі обговорювали той факт, що російських зірок до понеділка закликали визначитися з позицією щодо війни в Україні, з'явився черговий доказ того, що санкції проти Росії, запроваджені за напад на Україну, добре працюють. Відповідальність за підтримку російської влади чи мовчання у цьому контексті тепер відчує кожен на своєму гаманці.

У Телеграм-каналах з'явилася інформація, що російські зірки масово почали скуповувати криптовалюту через посередників. На цей крок, якщо вірити джерелам, вже пішли Юрій Дудь, Ольга Бузова, Іван Ургант.

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скріншот

Серед інших, хто веде свої гроші з РФ, – Олена Пермінова та Земфіра, яка виїхала з Росії. Повідомляється, що вони мають запаси в Лондоні. Ургант і Максим Галкін, який також покинув усією сім'єю Росію, переказали гроші в Ізраїль

Якщо вірити джерелам, Настя Івлєєва, Елджей та Юрій Дудь, який критикував війну Росії проти України, намагаються налагодити нове життя на Кіпрі. Перевірити цю інформацію нема можливості, але звучить дуже переконливо.

Нагадуємо, є у РФ багато публічних людей, які вже висловилися проти війни в Україні.

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