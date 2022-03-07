"Якщо ви сюди сунетесь, то відразу здавайтеся": Сергій Міхалок жорстко попередив військових із РБ, які підтримують Путіна

Відомий артист записав емоційне звернення до білорусів, які допомагають армії Путіна.

Музикант відповів білорусам, які збираються воювати в Україні / Фото: скриншот, открытые источники

12-й день війни в Україні . Наша країна мужньо тримає удар перед ордою окупантів. Ударом під дих стала участь у російській війні Білорусі.

Популярний музикант Сергій Міхалок записав емоційне звернення до військових Білорусі:

Реклама

Які із вас захисники батьківщини? Ракетами стріляти по сусідах, щоб Путін погладив Лукашенка по вусах – це захист? Це ганьба,

– заявив Міхалок.

Сергій Міхалок записав відеозвернення до білоруських військових. / Фото: brutto_nostra

Також він додав, що ці вояки – це труси та спільники нацистів, а чи не військова еліта. Артист додав, що поки що в Україні триває обстріл – це ганьба всієї держави Білорусі.

Реклама

Слухайте самі та розповсюджуйте. Нехай Білорусь знає, що її захисники – труси та спільники нацистів, а не військова еліта. Якщо хтось хоче стати таким, починайте з ракет. Поки тривають обстріли, це ганьба всієї держави,

‒ зазначив Міхалок.

Тут в Україні ви зіткнетеся з такими справжніми захисниками, що ви оху*єте. Якщо ви сюди сунетесь, то одразу здавайтеся. Так ви збережете своє життя.

Дивіться шалене звернення музиканта далі у відео.

Реклама

Сподіваємося, що ті, кому Сергій Міхалок записав це звернення, таки його почують і зроблять правильні висновки.

Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.