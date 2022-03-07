"Якщо ви сюди сунетесь, то відразу здавайтеся": Сергій Міхалок жорстко попередив військових із РБ, які підтримують Путіна

12-й день війни в Україні . Наша країна мужньо тримає удар перед ордою окупантів. Ударом під дих стала участь у російській війні Білорусі.
Популярний музикант Сергій Міхалок записав емоційне звернення до військових Білорусі:
Які із вас захисники батьківщини? Ракетами стріляти по сусідах, щоб Путін погладив Лукашенка по вусах – це захист? Це ганьба,
– заявив Міхалок.
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Також він додав, що ці вояки – це труси та спільники нацистів, а чи не військова еліта. Артист додав, що поки що в Україні триває обстріл – це ганьба всієї держави Білорусі.
Слухайте самі та розповсюджуйте. Нехай Білорусь знає, що її захисники – труси та спільники нацистів, а не військова еліта. Якщо хтось хоче стати таким, починайте з ракет. Поки тривають обстріли, це ганьба всієї держави,
‒ зазначив Міхалок.
Тут в Україні ви зіткнетеся з такими справжніми захисниками, що ви оху*єте. Якщо ви сюди сунетесь, то одразу здавайтеся. Так ви збережете своє життя.
Дивіться шалене звернення музиканта далі у відео.
Сподіваємося, що ті, кому Сергій Міхалок записав це звернення, таки його почують і зроблять правильні висновки.
Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.
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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!
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