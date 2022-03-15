Звезда сериала "Холм одного дерева" София Буш поддерживает Украину и осуждает преступления Путина

Знаменитая актриса осуждает войну Путина против Украины и отрыто говорит об этом на странице в инстаграм

Актриса открыто осуждает российское вторжение в Украину / Фото: Инстаграм Софии Буш

Идет 20-й день российского вторжения в Украину. Украинцы мужественно сражаются по всем фронтам, защищая свою землю и свободу от рашистского сапога. И мы в этой борьбе не одни. Весь цивилизованный мир за нас, ведь за нами правда, мы на своей земле! Одной из многочисленных западных звезд, осуждающих войну Путина против Украины, стала София Буш, знаменитая голливудская актриса и звезда сериала 2000-х "Холм одного дерева".

На своей странице в инстаграм, как и актриса Шеннен Доэрти, София Буш публикует важные обращения нашего президента Владимира Зеленского.

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скриншот из инстаграм Софии Буш

Также она не остается равнодушной к трагедиям, которые сейчас переживает наш народ. В частности, после увиденного ужаса после бомбежки роддома в Мариуполе, София также опубликовала послание и те душераздирающие фото.

"Война, насилие. Не могу перестать думать о роддоме в Мариуполе. Фото беременных женщин в Украине, бегущих из разбомбленной Путиным больницы. Я узнала, что сбрасывать бомбы на беременных женщин — его визитная карточка. Я только что прочитала о том, как он сделал это много лет назад в Сирии. Когда бывший бросил наших союзников там, а Путин замахнулся терроризировать людей со своим авторитарным приятелем, там тоже разбомбили родильный дом. Идея в том, чтобы сокрушить сердца и волю людей. Можете представить?? Ужас.

И поскольку эти образы преследуют меня во сне, я не могу не закипеть от гнева. За этих матерей. За этих младенцев. Когда я смотрю на своих друзей, которые рожают и будут рожать в этом году. Когда я начинаю думать о временной шкале моей возможной семьи. Я полна ярости".

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Больше смотрите в публикации актрисы.

Мы безумно благодарны Софии Буш за ее позицию, неравнодушие и большое сердце!

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София Буш поддерживает Украину / Фото: Инстаграм Софии Буш

Также напомним, звезды "Крепостной" поблагодарили поляков за помощь украинцам и их большие сердца.

Мы не устаем говорить о том, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.

Несмотря ни на что, мы верим в наших защитников и скорую победу над рашизмом. Все будет Украина!

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