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Звезда сериала "Холм одного дерева" София Буш поддерживает Украину и осуждает преступления Путина

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 марта, 15:53
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Знаменитая актриса осуждает войну Путина против Украины и отрыто говорит об этом на странице в инстаграм
Актриса открыто осуждает российское вторжение в Украину
Актриса открыто осуждает российское вторжение в Украину / Фото: Инстаграм Софии Буш

Идет 20-й день российского вторжения в Украину. Украинцы мужественно сражаются по всем фронтам, защищая свою землю и свободу от рашистского сапога. И мы в этой борьбе не одни. Весь цивилизованный мир за нас, ведь за нами правда, мы на своей земле! Одной из многочисленных западных звезд, осуждающих войну Путина против Украины, стала София Буш, знаменитая голливудская актриса и звезда сериала 2000-х "Холм одного дерева".

На своей странице в инстаграм, как и актриса Шеннен Доэрти, София Буш публикует важные обращения нашего президента Владимира Зеленского.

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скриншот из инстаграм Софии Буш

Также она не остается равнодушной к трагедиям, которые сейчас переживает наш народ. В частности, после увиденного ужаса после бомбежки роддома в Мариуполе, София также опубликовала послание и те душераздирающие фото.

"Война, насилие. Не могу перестать думать о роддоме в Мариуполе. Фото беременных женщин в Украине, бегущих из разбомбленной Путиным больницы. Я узнала, что сбрасывать бомбы на беременных женщин — его визитная карточка. Я только что прочитала о том, как он сделал это много лет назад в Сирии. Когда бывший бросил наших союзников там, а Путин замахнулся терроризировать людей со своим авторитарным приятелем, там тоже разбомбили родильный дом. Идея в том, чтобы сокрушить сердца и волю людей. Можете представить?? Ужас.

И поскольку эти образы преследуют меня во сне, я не могу не закипеть от гнева. За этих матерей. За этих младенцев. Когда я смотрю на своих друзей, которые рожают и будут рожать в этом году. Когда я начинаю думать о временной шкале моей возможной семьи. Я полна ярости".

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Больше смотрите в публикации актрисы.

Мы безумно благодарны Софии Буш за ее позицию, неравнодушие и большое сердце!

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София Буш поддерживает Украину
София Буш поддерживает Украину / Фото: Инстаграм Софии Буш

Также напомним, звезды "Крепостной" поблагодарили поляков за помощь украинцам и их большие сердца.

Мы не устаем говорить о том, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.

Несмотря ни на что, мы верим в наших защитников и скорую победу над рашизмом. Все будет Украина!

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

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Старший лейтенант Гуцул Владимир. Этот боевой офицер еще до российского вторжения был награжден орденом "За мужество". Теперь он получил "Золотую Звезду" и звание Герой Украины. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
Слава Україні!
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Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

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